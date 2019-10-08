Политика

ИзвестияИзвестияВ МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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МИД обвинил Украину в продолжении «насильственной украинизации» страны

РБКвчера в 16:02

МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны

RT на русскомвчера в 14:00

В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

Известиявчера в 14:30

МИД России обвинил власти Украины в дискриминации русского языка

Московский Комсомолецвчера в 14:00

МИД России упрекнул Киев в насильственной украинизации страны

Комсомольская правдавчера в 14:39

МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

Газета.Ruвчера в 13:54

МИД обвинил Украину в двойной дискриминации русского языка

Взгляд.рувчера в 13:46
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе

На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру вчера в 09:41
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском вчера в 13:06
Политика

В США объяснили неприязнь поляков к украинским мигрантам

Автор материала объясняет, что неприязнь к украинцам в Польше выросла на фоне прихода к власти известной антииммиграционной повесткой правоконсервативной партии «Право и справедливость» и отмены визового режима между Украиной и Евросоюзом.
ФАН 00:01
Экономика

В России может исчезнуть крафтовое пиво

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Происшествия

Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

Российская газета вчера в 05:59
Футбол

Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

News.ru вчера в 12:16
Авто

В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
ТАСС вчера в 20:05
Здоровье

Министр Мазина: Саратовские врачи переезжают в Московскую область

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев спросил у министра, как обстоит дело с персоналом и новыми специалистами.
Четвертая Власть вчера в 08:48
Политика

Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Телеканал 360° вчера в 13:46
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Происшествия

В Челябинске задержан напавший на женщину в лифте

Урал-пресс-информ 00:59
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Еще сложнее придется автовладельцам из Байконура, Дербента, Махачкалы, Грозного, Каспийска, Буйнакска и Хасавюрта - отмена регионального коэффициента, дающего ныне скидку на ОСАГО от 30 до 40%, приведет к подорожанию обязательного страхования более чем в два раза.
Новые автомобили вчера в 05:53
Политика

Хантсман указал на необходимость развития диалога США с Россией

Хантсман указал на необходимость развития диалога США с Россией.
ФАН 01:17
Политика

В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.
Наша версия 06 октября в 15:55
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 14:53
Технологии

В интернет попала база с персональными данными клиентов «Билайна»

В интернете в открытом доступе появилась база персональных данных абонентов сотового оператора «Билайн» («Вымпелком»), которые подключили домашний интернет.
Общая газета.RU 06 октября в 17:28
Политика

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
Общество

Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов

РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес

Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии

Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00
Экономика

«Доллар-убийца»: банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США

Название доклада — "Доллар-убийца" — говорит само за себя, но в данном случае важна не только негативная оценка воздействия долларовой гегемонии на мировую финансовую систему и экономику, но и прогноз о том, что мир подошел к точке, в которой только девальвация американской валюты может немного отсрочить (но никак не отменить) серьезный кризис планетарного масштаба.
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Гаджеты

Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4

Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это один из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra вчера в 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
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