Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно. Обе стороны разделяют единое представление о координации действий в данной области. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии

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