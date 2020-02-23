Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии

Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно. Обе стороны разделяют единое представление о координации действий в данной области. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Россия обвинила США в воровстве сирийской нефти

Взгляд.рувчера в 23:26

МИД РФ: механизмы «деконфликтинга» США и РФ в Сирии работают эффективно

REGNUMвчера в 22:46

В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев

РИА Новостивчера в 17:26

В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии

RT на русскомвчера в 18:23

В МИД РФ оценили работу механизмов деконфликтинга России и США в Сирии

ТАССвчера в 17:41

МИД РФ: США воруют нефть в Сирии

Красная веснавчера в 17:55

В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии

ТК Звездавчера в 19:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Общество

В Пекине всего за шесть дней была построена фабрика лицевых масок

В Пекине всего за шесть дней завершилось строительство новой фабрики по производству лицевых масок на фоне возросшего спроса на средства защиты против коронавируса, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.
Красная весна 00:59
Армия и оружие

16 турецких военных и 100 сирийских наёмников погибли в Триполи

16 турецких военных и более 100 сирийских наёмников погибли в боях в Триполи, — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ЛНА.
News.ru 04:59
Хоккей

Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ

Газета.Ru вчера в 17:21
Происшествия

В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек

В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Lenta.ru 03:44
Общество

В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
REGNUM 01:58
Экономика

Губернатор Антальи предложил отменить квоту на турецкие помидоры для России

Как отметил губернатор, жители России очень любят турецкие овощи и фрукты, а отмена квоты на помидоры приведёт к «довольно ощутимому понижению цен».
News.ru 05:55
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 20 февраля в 04:42
Происшествия

Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Российская газета вчера в 03:57
Общество

В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3

В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
CyberSport.ru 05:28
Политика

Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 21:43
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Футбол

«Интер» рассматривает шесть форвардов на замену Мартинесу

Миланский «Интер» начал поиски нападающего на замену форварду команды Лаутаро Мартинесу, который в летнее трансферное окно может перейти в каталонскую «Барселону».
Евро-футбол.ру 05:58
Биатлон

Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира

РИА Новости 05:21
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Биатлон

На чемпионате мира по биатлону пройдет женский масс-старт

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 23 февраля, состоится женский масс-старт.
Нева Спорт вчера в 17:17
Здоровье

В Китае официально признали «Арбидол» лекарством против коронавируса

Помима «Арбидола» в список вошли и другие противовирусные препараты. Отмечается, что это произошло впервые.
Новые Ведомости 20 февраля в 05:37
Политика

МИД счел иск Украины в Гааге попыткой вернуть Крым

В министерстве назвали поданный Киевом иск "попыткой доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом".
Газета.Ru вчера в 09:00
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
ТАСС вчера в 15:38
Футбол

Сборная России прошла в финал Кубка Легенд

В матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин.
LiveSport.ru вчера в 13:16
Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Самбурская объяснила желание уехать из России

Актриса Настасья Самбурская заявила, что хочет уехать из России на полгода, причиной этому стал «холод собачий».
Взгляд.ру 01:59
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Баскетбол

Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией

Чемпионат вчера в 15:11
Футбол

Венгер не хочет, чтобы «Ливерпуль» повторил знаменитый рекорд его «Арсенала»

Бывший французский тренер Арсен Венгер оценил шансы «Ливерпуля» повторить знаменитый рекорд его «Арсенала» — закончить сезон без поражений в английской Премьер-лиге.
Чемпионат 03:37
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
Общество

Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 03:51
Единоборства

Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
RT на русском вчера в 23:22
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное