Политика
ТК ЗвездаВ МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии
Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно. Обе стороны разделяют единое представление о координации действий в данной области. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
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Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Общество
В Пекине всего за шесть дней была построена фабрика лицевых масок
В Пекине всего за шесть дней завершилось строительство новой фабрики по производству лицевых масок на фоне возросшего спроса на средства защиты против коронавируса, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.
Армия и оружие
16 турецких военных и 100 сирийских наёмников погибли в Триполи
16 турецких военных и более 100 сирийских наёмников погибли в боях в Триполи, — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ЛНА.
Хоккей
Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Происшествия
В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек
В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Общество
В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли
Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
Экономика
Губернатор Антальи предложил отменить квоту на турецкие помидоры для России
Как отметил губернатор, жители России очень любят турецкие овощи и фрукты, а отмена квоты на помидоры приведёт к «довольно ощутимому понижению цен».
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Общество
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
Политика
Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Футбол
«Интер» рассматривает шесть форвардов на замену Мартинесу
Миланский «Интер» начал поиски нападающего на замену форварду команды Лаутаро Мартинесу, который в летнее трансферное окно может перейти в каталонскую «Барселону».
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону пройдет женский масс-старт
На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 23 февраля, состоится женский масс-старт.
Здоровье
В Китае официально признали «Арбидол» лекарством против коронавируса
Помима «Арбидола» в список вошли и другие противовирусные препараты. Отмечается, что это произошло впервые.
Политика
МИД счел иск Украины в Гааге попыткой вернуть Крым
В министерстве назвали поданный Киевом иск "попыткой доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом".
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Футбол
Сборная России прошла в финал Кубка Легенд
В матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Самбурская объяснила желание уехать из России
Актриса Настасья Самбурская заявила, что хочет уехать из России на полгода, причиной этому стал «холод собачий».
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Баскетбол
Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией
Футбол
Венгер не хочет, чтобы «Ливерпуль» повторил знаменитый рекорд его «Арсенала»
Бывший французский тренер Арсен Венгер оценил шансы «Ливерпуля» повторить знаменитый рекорд его «Арсенала» — закончить сезон без поражений в английской Премьер-лиге.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Общество
Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране
Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си".
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.