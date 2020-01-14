Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения. Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются.

В МИД России очень удивились, узнав, что Польша не собирается проводить мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от фашистов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова написала в Facebook, что не может понять логику властей европейской страны.

В МИД РФ оценили отказ Варшавы отмечать День освобождения от фашистов

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