Политика
Военное делоМИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
В МИДе России оценили планы Вашингтона по переброске из ФРГ в Польшу американского воинского контингента. Как заявил замглавы министра иностранных дел России Александр Грушко, в случае необходимости РФ примет меры для обеспечения безопасности страны и союзников.
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Общество
ЦИК назвал провокацией двойное голосование по поправкам к Конституции
Москва, 25 июня 2020, 15:06 — REGNUM Случай двойного голосования по поправкам к Конституции России является провокацией, заявила 25 июня глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
REGNUM 08:06
Политика
Немецкий депутат поблагодарил Трампа за вывод американских войск
В среду Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу.
Взгляд.ру 10:29
Общество
AP: сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Власти американского штата Род-Айленд установили, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - в городе Кранстоне было огнестрельное ранение в голову, нет свидетельств того, что речь идет о преступлении.
ТАСС 09:11
Политика
Путин заявил о лицемерии Запада по вопросу Второй мировой войны
Владимир Путин убеждён, что страны Запада знают правду о Второй мировой войне, но продвигают в СМИ и учебниках другие идеи.
News.ru 08:45
Авто
Mercedes и NVIDIA вместе создадут автономный автомобиль
Компании Mercedes-Benz и NVIDIA объявили о сотрудничестве для создания автономных автомобилей премиум-класса.
Автоновости дня вчера в 03:43
Общество
В Госдуме предложили отменить диагностические карты на автомобили
Москва, 25 июня 2020, 15:23 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает продлить до января 2021 года возможность оформить ОСАГО без диагностической карты на автомобиль, а также сделать получение такой карты добровольным, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
REGNUM 08:23
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Футбол
Сергей Степашин: «Динамо» собирается играть против ЦСКА основным составом
Роспотребнадзор еще не дал окончательных рекомендаций - сможет ли «Динамо» выпустить основной состав, или им придется выставлять молодежку, как это был вынужден сделать в прошлом туре «Ростов».
Комсомольская правда 07:14
Общество
Александр Лукашенко приехал на парад с 15-летним сыном Колей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко часто берет с собой на мероприятия своего младшего сына Колю, парад в честь 75-летия Победы в Москве не стал исключением.
Super.ru 07:24
Политика
У президента Киргизии не выявлено коронавируса
Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек.
Газета.Ru 02:35
Футбол
«Монако» сообщил о трех случаях заражения коронавирусом в команде
"Монако", за который выступает футболист сборной России Александр Головин, сообщил на своем официальном сайте о трех случаях заражения коронавирусом в команде.
РИА Новости 09:39
Авто
Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок
Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза.
Автоновости дня 09:20
Происшествия
Севший на мель у берегов Норвегии российский траулер дал течь
Ранее норвежская телекомпания NRK сообщила, что у берега Тромсё в северной Норвегии село на мель российское судно "Кокшайск" с 35 членами экипажа на борту.
РИА Новости 08:42
Происшествия
Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
Общество
ОСК заключила новый контракт на док для авианосца «Адмирал Кузнецов»
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) заключила новый контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" с компанией "Оргэнергострой", сообщил РИА Новости в четверг глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 07:31
Театры
Ростовский независимый театр 18+ объявил о закрытии
Театр 18+ объявил о своем закрытии в качестве постоянно действующей репертуарной площадки.
1rnd.ru 09:32
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Политика
Лукашенко хочет обсудить с Путиным внешнее вмешательство в выборы
Минск, 25 июня 2020, 13:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вмешательством извне в белорусские президентские выборы.
REGNUM 06:37
Кино
Режиссер «Обливиона» Джозеф Косински займется ремейком фильма «Смерч»
Киноафиша России 08:59
Общество
Первый космический турист выйдет в открытый космос в 2023 году
Коммерсантъ 09:32
Здоровье
Мясников заявил о верности своих слов «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил свою фразу "кому положено умереть — помрут", которую он произнес в мае, комментируя ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
РИА Новости 09:01
Общество
На Кубани междугородние автобусы возобновят работу с 27 июня
Работа межмуниципальных автобусов на Кубани возобновится с 27 июня.
За рулем Кубань 07:20
Игры
Авторы Biomutant опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик
Издательство THQ Nordic и разработчики из студии Experiment 101 опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик своего ролевого боевика Biomutant.
Игромания.ру 04:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника
Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии.
Невские Новости вчера в 08:50
Политика
Аксёнов прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму
Симферополь, 25 июня 2020, 16:23 — REGNUM Реакция украинских властей на парад Победы в Крыму была ожидаемой.
REGNUM 09:23
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Политика
Посол РФ в Берлине сообщил о реакции Германии на статью Путина
Статья президента Российской Федерации Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала множество обсуждений в политической и научном сообществе, а также среди широкой общественности, сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Russkie.org 08:29
Экономика
Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ написала, что ведомство предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта, что уже в 2021 году должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей.
РИА Новости 07:02