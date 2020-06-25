В МИДе России оценили планы Вашингтона по переброске из ФРГ в Польшу американского воинского контингента. Как заявил замглавы министра иностранных дел России Александр Грушко, в случае необходимости РФ примет меры для обеспечения безопасности страны и союзников.

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

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