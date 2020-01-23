Политика

REGNUMREGNUMВ МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
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с чего всё началось

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, сообщается в документе.
ТК Звездавчера в 10:30

Подробнее о событии

В МИД прокомментировали публикацию документов ЦРУ о Бандере

Pravda.Ru01:39

Захарова отреагировала на публикацию докладов ЦРУ о Бандере

Взгляд.ру01:21

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Российская газетавчера в 14:16

В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере

РИА Новости01:08

«То есть в ЦРУ прекрасно понимали»: Гаспарян по-своему «расшифровал» архив спецслужб США об «агенте Гитлера»

Царьград00:43

Захарова отреагировала на рассекреченные ЦРУ документы о связи Бандеры с Гитлером

URA.Ru01:11

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

ТК Звездавчера в 10:30
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Общество

В Гидрометцентре пообещали зимний февраль

Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Российская газета 00:58
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru вчера в 07:10
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
RT на русском вчера в 06:07
Политика

Путин назначил Орешкина своим помощником

РБК 01:57
Политика

Китай поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран

Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерам стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции.
Lenta.ru 00:58
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе

Украинский премьер во время выступления на Ukrainian Breakfast 2020 посоветовал инвесторам выучить фразу "Слава Украине!", чтобы достичь успеха в стране.
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК вчера в 08:05
Политика

Турция предложила интегрировать ЗРС С-400 в оборонную систему НАТО

Военное обозрение вчера в 10:10
Армия и оружие

В минобороны Украины рассказали, почему военнослужащие бегут из армии

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, почему украинские военные уходят из армии. По его словам, на этом есть две причины.
Новостной фронт вчера в 05:53
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:26
Общество

Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками

Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Известия 00:52
Спорт

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 22 января в 12:36
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям США

Газопровод «Северный поток — 2» получил помощь от Запада, несмотря на санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на MarineTraffic.
Мой Брянск вчера в 03:28
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru вчера в 07:21
Общество

Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой

Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
РБК вчера в 23:00
Общество

Роскачество развенчало миф о винах с диоксидом серы

«Сера в вине» присутствует в потребительских мифах. Считается, например, что из-за неё после употребления вина болит голова.
REGNUM 01:43
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда 22 января в 12:51
Политика

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Интерфакс 01:41
Теннис

Серена Уильямс выбыла с Australian Open, проиграв Ван Цян

REGNUM 00:38
Здоровье

Россиянок предлагают начать вакцинировать от рака

В настоящее время в России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом.
ФедералПресс 01:41
Политика

В Госдуме считают, что Украина могла бы вступить в Союзное государство

Первый зампред комитета Государственной думы России по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что Украина могла бы вступить в Союзное государства, так как украинцы уже заметили в нем преимущества.
Газета.Ru 01:10
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне в Евразии

Пятый канал 00:43
Общество

США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам

Администрация президента США Дональда Трампа 23 января опубликовала новые правила получения виз, которые направлены на борьбу с «родильным туризмом», когда женщины из других стран специально приезжают рожать в США, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство.
Телеканал RTVI вчера в 11:32
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости вчера в 18:19
Армия и оружие

Пять лет со дня обстрела Мариуполя: расследования и их оценки

Обстрел микрорайона Восточный Мариуполя состоялся 24 января 2015 года.
Военное обозрение 02:14
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России приказом от 24 января 2020 года отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, г. Саратов), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:27
Общество

Роскачество назвало основные правила безопасных интернет-покупок

В преддверии онлайн-акции «Киберпонедельник» — виртуального аналога «Черной пятницы» — эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали основные способы, как обезопасить себя при покупках в интернете, передает «РИА Новости».
РБК 01:50
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Степан Андреевич Бандера
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Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
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