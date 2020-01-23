«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, сообщается в документе.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

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