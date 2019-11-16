Политика

Москва 24Москва 24В МИД РФ оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД РФ сообщили, что передача Киеву задержанных в ноябре прошлого года кораблей не связана с саммитом в "нормандском формате". По словам дипломатов, властям Украины предложили вернуть корабли под "гарантии их сохранности" как вещественных доказательств.
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с чего всё началось

Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в «нормандском формате»

Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.
Коммерсантъвчера в 11:41

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МИД РФ не связывает вопрос передачи Украине задержанных кораблей с нормандским саммитом

Говорит Москва09:30

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

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В МИД ответили на сообщение о планах передать Украине задержанные корабли

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Ведомости07:55

Россия не связывает передачу задержанных в Керченском проливе кораблей с саммитом

Коммерсантъ09:27

В МИД России назвали условия возврата украинских кораблей

URA.Ru08:14
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На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

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Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

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Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

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Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

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Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX

Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
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Оценена ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook Pro

Специалисты из iFixit по традиции решили узнать, насколько «больно» будет пользователям недавно вышедшего 16-дюймового MacBook Pro.
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Футбол

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
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Происшествия

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Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
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Специалисты рассказали, как распознать женский алкоголизм

МедиаПоток вчера в 11:02
Космос

Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять

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Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).
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Хоккей

Друэн помещен в список травмированных после хита Овечкина

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В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
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Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

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Армия и оружие

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СМИ сообщили о девяти погибших в столкновениях в Кочабамбе в Боливии

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Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»

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Общество

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Российская газета вчера в 19:31
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

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Общество

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В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
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Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»

Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован.
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