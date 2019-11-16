Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.

с чего всё началось

В МИД РФ сообщили, что передача Киеву задержанных в ноябре прошлого года кораблей не связана с саммитом в "нормандском формате". По словам дипломатов, властям Украины предложили вернуть корабли под "гарантии их сохранности" как вещественных доказательств.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Футбол Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4 Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.

Армия и оружие Украинские военные разместили в Донбассе муляжи комплексов Javelin Украинские военные устанавливают на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, рассказал MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер.

Футбол Германия — Беларусь 4:0 Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).

Автоспорт Квят озадачила потеря темпа в квалификации В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.

Политика Трамп начал проходить медобследование Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Общество Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.