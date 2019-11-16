Политика
Москва 24В МИД РФ оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД РФ сообщили, что передача Киеву задержанных в ноябре прошлого года кораблей не связана с саммитом в "нормандском формате". По словам дипломатов, властям Украины предложили вернуть корабли под "гарантии их сохранности" как вещественных доказательств.
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с чего всё началось
Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.Коммерсантъвчера в 11:41
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Происшествия
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Авто
Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX
Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Гаджеты
Оценена ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook Pro
Специалисты из iFixit по традиции решили узнать, насколько «больно» будет пользователям недавно вышедшего 16-дюймового MacBook Pro.
Футбол
Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4
Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
Здоровье
Специалисты рассказали, как распознать женский алкоголизм
Космос
Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять
Армия и оружие
Украинские военные разместили в Донбассе муляжи комплексов Javelin
Украинские военные устанавливают на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, рассказал MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер.
Футбол
Германия — Беларусь 4:0
Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).
Хоккей
Друэн помещен в список травмированных после хита Овечкина
SMOKED. pic.twitter.com/9eMP5QD0K3 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 16, 2019 24-летний канадец помещен в список травмированных.
Автоспорт
Квят озадачила потеря темпа в квалификации
В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
Политика
Трамп начал проходить медобследование
Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Армия и оружие
Индия испытала способную нести ядерную боеголовку ракету
Индия успешно провела испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II, способной нести ядерный боезаряд, сообщили представители Командования стратегических сил страны.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Общество
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем
ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Происшествия
Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»
Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован.