Политика

REGNUMREGNUMВ МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
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Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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