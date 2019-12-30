Общество

РБКРБКМИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
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с чего всё началось
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении
 ведомства в Facebook.
РБК11:55

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МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

РБК11:55

В МИД РФ опровергли данные о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

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МИД прокомментировал информацию о вечеринке в стиле Гэтсби с реками шампанского

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МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

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News.ru10:53

Сотрудники учреждения при МИДе решили устроить вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»

Говорит Москва09:11
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
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Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера

В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
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Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан обсудили перспективы развития отношений двух стран.
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Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы

Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте, который подписали Москва и Киев.
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В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

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Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.
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Volkswagen разрабатывает мобильных зарядных роботов для электромобилей

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Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу

Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.
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Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
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«Авангард» в гостях сумел обыграть «Трактор»

Омский «Авангард» добился выездной победы над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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В Новосибирской области откроют три новых завода

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Пещерный лев, наполеоновский генерал и завет Сергия Радонежского

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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

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Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

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