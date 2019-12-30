с чего всё началось

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Происшествия Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.

Общество Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.

Политика В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.

Политика РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.

Общество Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.

Политика Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.

Космос Потрясающий снимок спиральной галактики Европейское космическое агенство опубликовало потрясающее изображение галактики NGC 4455, находящейся в северном созвездии Волосы Вероники (такое название созвездие получило в четь Береники (Вероники) — жены египетского царя Птолемея III Эвергета, которая, согласно преданию, отрезала свои волосы и поместила их в храме Афродиты, тем самым благодаря ее за дарованную мужу победу над сирийцами).