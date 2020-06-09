Информация, распространяемая в СМИ о присутствии в Ливии сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», основана на сфабрикованных данных и направлена на дискредитацию России. Об этом во вторник, 9 июня, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

В МИД РФ опровергли сообщения о присутствии в Ливии ЧВК «Вагнер»

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