Политика

ИзвестияИзвестияВ МИД РФ опровергли сообщения о присутствии в Ливии ЧВК «Вагнер»

Информация, распространяемая в СМИ о присутствии в Ливии сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», основана на сфабрикованных данных и направлена на дискредитацию России. Об этом во вторник, 9 июня, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.
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От техники до «русских наёмников»: В МИД РФ раскрыли факты подтасовки в Ливии

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МИД заявил, что давно работающая в Ливии техника выдается за новые поставки из РФ

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Онлайн-конференция по Ливии вряд ли будет эффективной, считает Богданов

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В России заявили о скопированных с «Миротворца» списках «воюющих» в Ливии россиян

Lenta.ru04:46

В МИД РФ опровергли сообщения о присутствии в Ливии ЧВК «Вагнер»

Известия06:12

МИД РФ: утверждения о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» подтасованы

ТАСС04:35

МИД России: заявления о ЧВК «Вагнер» в Ливии подтасованы

REGNUM05:08
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 02:53
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой

В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
Газета Metro вчера в 09:31
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Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,6K
Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
24
Происшествия

Знакомые Ефремова предложили собрать деньги для семьи погибшего водителя

РБК 06:22
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Общество

Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37
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Происшествия

Названы способы избежать тюрьмы для Ефремова после смертельного ДТП

Lenta.ru 05:51
Происшествия

Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

StarHit.ru 04:24
1
Происшествия

В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры

В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
17
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
1K
Здоровье

Еще 220 жителей Воронежской области заболели коронавирусом

За сутки в Воронежской области еще у 220 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:33
62
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Общество

Tesla получит новые «бесконечные» аккумуляторы

Разработкой батарей предприятие Tesla Motors занимается совместно с китайской компанией Contemporary Amperex Technology Ltd. Изначально сообщалось об установке новых аккумуляторов на автомобилях Tesla Model 3 к концу 2020 года, однако в китайской компании заявили о полной готовности запчастей к массовому выпуску.
RuNews24.ru вчера в 16:51
7
Футбол

РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google

Как оказалось, номера юзеров WhatsApp можно найти в сети в открытом доступе, при этом даже необязательно погружаться в даркнет — речь идет о поисковой выдаче Google.
Газета.Ru 04:49
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Политика

В Кремле усмотрели «превалирующую поддержку» поправок в Конституцию

По словам Пескова, ситуация "пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию - об этом свидетельствуют почти все социологические исследования".
Интерфакс вчера в 06:16
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Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
1
Спорт

Матыцин проинспектировал базу в Новогорске

Министр спорта России Олег Матыцин приехал с инспекцией в учебно-тренировочный центр «Новогорск».
RT на русском 05:19
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
570
Авто

Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов

Представители McLaren идти по стопам своего ближайшего конкурента не собираются и моторы от Renault их устраивают, но вот в Великобритании, где базируется команда, сейчас карантин.
Car.ru 05:44
Происшествия

В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома

РИА Новости 06:29
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
274
Политика

Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову

Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
9
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
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Авто

Skoda представила новый Skoda Rapid Hockey Edition в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новый Skoda Rapid в специальной версии Hockey Edition.
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Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России

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Авто

Составили список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

В список вошли все типы трансмиссий, среди которых классические АКПП с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные КПП.
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