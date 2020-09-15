В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
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Заявление Украины о готовности всех сторон провести встречу в "нормандском формате" - неправда. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.В источнике
С чего всё началось
В МИД опровергли заявление о готовности «нормандской четверки» к встрече
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.
РИА Новостивчера в 10:29
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