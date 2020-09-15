Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Заявление Украины о готовности всех сторон провести встречу в "нормандском формате" - неправда. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В МИД опровергли заявление о готовности «нормандской четверки» к встрече

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.
РИА Новостивчера в 10:29
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Украина требует от РФ разъяснений по встрече в «нормандском формате»

Московский Комсомолец17:51
ИА Красная Весна

Украина требует от России пояснений по поводу встречи нормандской четверки

ИА Красная Веснавчера в 16:55
Взгляд.ру

Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки»

Взгляд.рувчера в 10:41
Коммерсантъ

МИД РФ опроверг слова Зеленского о готовности «нормандской четверки» к саммиту

Коммерсантъвчера в 12:47
Аргументы и Факты

В МИД опровергли готовность лидеров стран «нормандской четверки» к встрече

Аргументы и Фактывчера в 11:47
РИА Новости

Киев потребовал от России разъяснений о встрече в «нормандском формате»

РИА Новостивчера в 16:13
Говорит Москва

В МИДе опровергли информацию о готовности всех сторон к нормандскому саммиту

Говорит Москвавчера в 10:21

В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии
Газета.Ru19:00
323

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
РБКвчера в 10:06
44

В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса

Веллингтон, 16 сентября 2020, 02:07 — REGNUM Не менее 40 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за столкновения школьного автобуса и поезда вблизи населенного пункта Банниторп на Северном острове Новой Зеландии, сообщает издание The New Zealand Herald.
REGNUM19:07

Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова

88-летний советский и российский актёр театра и кино Алексей Баталов, скончавшийся в 2017 году, оставил в наследство своим близким $107 тысяч сбережений и четырёхкомнатную квартиру в Доме на набережной.
Pravda.Ruвчера в 11:35
29

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
806

Константин Бронзит: «Новые правила „Оскара“ – обычное течение жизни»

Uznayvse.ru взял интервью у режиссера анимационных фильмов Константина Бронзита, дважды номинированного на «Оскар» в категории «Лучшая анимационная короткометражка» (за ленты «Уборная история – любовная история» и «Мы не можем жить без космоса»).
Uznayvse.ruвчера в 05:50
614

Госдума расширяет бизнес по патентам

Москва, 15 сентября 2020, 14:07 — REGNUM Законопроект, расширяющий виды предпринимательской деятельности по патенту, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
REGNUMвчера в 07:07
10

Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
6

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолецвчера в 04:07
248

Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Неваде в рамках предвыборной компании перед сторонниками, среди которых был глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Известиявчера в 08:34
5

Dow Jones закрылся ниже 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 15 сентября 2020, 23:32 — REGNUM Главный промышленный индекс фондового рынка США Dow Jones закончил торги 16 сентября в «зеленой зоне», однако к концу сессии растерял большую часть прибыли и закрылся ниже 28 000 пунктов.
REGNUMвчера в 16:32
3