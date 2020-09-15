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Российская газета
Российская газета

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Заявление Украины о готовности всех сторон провести встречу в "нормандском формате" - неправда. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В МИД опровергли заявление о готовности «нормандской четверки» к встрече

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.
РИА Новостивчера в 10:29
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Московский Комсомолец

Украина требует от РФ разъяснений по встрече в «нормандском формате»

Московский Комсомолец17:51
ИА Красная Весна

Украина требует от России пояснений по поводу встречи нормандской четверки

ИА Красная Веснавчера в 16:55
Говорит Москва

В МИДе опровергли информацию о готовности всех сторон к нормандскому саммиту

Говорит Москвавчера в 10:21
Коммерсантъ

МИД РФ опроверг слова Зеленского о готовности «нормандской четверки» к саммиту

Коммерсантъвчера в 12:47
Аргументы и Факты

В МИД опровергли готовность лидеров стран «нормандской четверки» к встрече

Аргументы и Фактывчера в 11:47
Взгляд.ру

Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки»

Взгляд.рувчера в 10:41
РИА Новости

Киев потребовал от России разъяснений о встрече в «нормандском формате»

РИА Новостивчера в 16:13

NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новостивчера в 20:10
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Диетолог развеял миф о «безвредной» сладости

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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

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МИТвчера в 15:31
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Московский Комсомолецвчера в 10:06
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