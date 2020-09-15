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Российская газета
Российская газета

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Заявление Украины о готовности всех сторон провести встречу в "нормандском формате" - неправда. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В МИД опровергли заявление о готовности «нормандской четверки» к встрече

Заявление Украины о готовности всех сторон провести встречу в "нормандском формате" – неправда, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
РИА Новостивчера в 10:29
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Московский Комсомолец

Украина требует от РФ разъяснений по встрече в «нормандском формате»

Московский Комсомолец17:51
Говорит Москва

В МИДе опровергли информацию о готовности всех сторон к нормандскому саммиту

Говорит Москвавчера в 10:21
РИА Новости

Киев потребовал от России разъяснений о встрече в «нормандском формате»

РИА Новостивчера в 16:13
Коммерсантъ

МИД РФ опроверг слова Зеленского о готовности «нормандской четверки» к саммиту

Коммерсантъвчера в 12:47
Аргументы и Факты

В МИД опровергли готовность лидеров стран «нормандской четверки» к встрече

Аргументы и Фактывчера в 11:47
Взгляд.ру

Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки»

Взгляд.рувчера в 10:41
ИА Красная Весна

Украина требует от России пояснений по поводу встречи нормандской четверки

ИА Красная Веснавчера в 16:55

Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
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Первая партия мобильных медицинских комплексов поступила в Приамурье

В Приамурье поступили первые пять передвижных комплексов, представляющие из себя мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые будут передвигаться по небольшим населенным пунктам региона, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Сенсаций.Нетвчера в 08:53

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

После вступления на свою должность, Боррель дал старт общему режиму санкций против гуманитарного права и нарушения прав человека, которые обсуждались накануне на пленарном заседании Европарламента.
МонаВиставчера в 15:11
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Астрономы объявили о начале нового солнечного цикла

Эксперты по космической погоде из NASA и американского метеорологического агентства NOAA объявили о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности, 25-го по счету с 1749 года, когда был начат отсчет числа солнечных пятен, говорится в сообщении аэрокосмического агентства.
N+117:30

Вдова и беспомощная дочь Алексея Баталова остались без наследства

Вдова и дочь народного артиста Советского союза Алексея Баталова оказались в непростой ситуации: они лишились недвижимости и средств на существование в связи с действиями мошенников.
Наша версиявчера в 14:06
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолецвчера в 04:07
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