В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
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Заявление Украины о готовности всех сторон провести встречу в "нормандском формате" - неправда. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.В источнике
С чего всё началось
В МИД опровергли заявление о готовности «нормандской четверки» к встрече
Заявление Украины о готовности всех сторон провести встречу в "нормандском формате" – неправда, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
РИА Новостивчера в 10:29
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В МИДе опровергли информацию о готовности всех сторон к нормандскому саммиту
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Аргументы и Фактывчера в 11:47
Украина требует от России пояснений по поводу встречи нормандской четверки
ИА Красная Веснавчера в 16:55