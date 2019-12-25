Политика

REGNUMREGNUMВ МИД РФ осудили бездействие генсека ООН в связи с невыдачей виз

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш спокойно смотрит на то, что американская сторона препятствует участию российских экспертов в работе ООН невыдачей виз, заявила 25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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 ведомства, говорится, что российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.
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Мария Захарова
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Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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