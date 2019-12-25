с чего всё началось

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш спокойно смотрит на то, что американская сторона препятствует участию российских экспертов в работе ООН невыдачей виз, заявила 25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ осудили бездействие генсека ООН в связи с невыдачей виз

Технологии В России запустили интернет-портал цифровой грамотности Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.

Экономика Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».

Гаджеты Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.

Общество Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".

Политика Эксперт объяснил запрет Зеленского закупать электроэнергию в России Ранее 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.

Общество С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбата».

Общество «Продавец деревни» в Красноярском крае опроверг сообщения СМИ Информация в СМИ о продаже села Васильевка в Красноярском крае не соответствует действительности, заявил РИА Новости гендиректор Сельского строительного комбината Вадим Федяев, который подал объявление.

Общество Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, премьер-министр страны и другие известные люди.

Общество Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.