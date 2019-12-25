Политика
REGNUMВ МИД РФ осудили бездействие генсека ООН в связи с невыдачей виз
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш спокойно смотрит на то, что американская сторона препятствует участию российских экспертов в работе ООН невыдачей виз, заявила 25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось
В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.РИА Новостивчера в 11:47
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Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН
Российская газетавчера в 11:55
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Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Шоу-бизнес
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42-летняя телеведущая призналась, что с некоторых пор практикует процедуры по укреплению интимных мышц, сопроводив откровения визуальным рядом.
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Игры
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Студия Cloud Imperium Games опубликовала почти четырёхминутный ролик Squadron 42 — сюжетной кампании разрабатывающегося уже несколько лет космического онлайн-симулятора Star Citizen.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру
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Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
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Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020
Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт
Российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули военные США, в посёлке Телль-Самин.
Общество
Суды в Петербурге снова эвакуируются
Суды Петербурга снова эвакуируют, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Общество
Названо самое продаваемое в России импортное вино
По данным Роскачества, лидером по экспорту вина в Россию является Испания, передает РИА "Новости".
Политика
Эксперт объяснил запрет Зеленского закупать электроэнергию в России
Ранее 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Происшествия
Хакеры получили по десять лет тюрьмы за взлом РЖД и S7
Басманный суд Москвы приговорил трёх хакеров, занимавшихся взломом электронных систем РЖД и S7, к 10, 12,5 и 13 годам лишения свободы.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Хоккей
Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер
Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
Армия и оружие
Третий малый ракетный корабль с «Калибрами» заложили в Комсомольске
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего малого ракетного корабля для Тихоокеанского флота.
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбата».
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Общество
«Продавец деревни» в Красноярском крае опроверг сообщения СМИ
Информация в СМИ о продаже села Васильевка в Красноярском крае не соответствует действительности, заявил РИА Новости гендиректор Сельского строительного комбината Вадим Федяев, который подал объявление.
Общество
В сети высмеяли уборку несуществующего снега во Владимире
Пользователи сети посмеялись над уборкой несуществующего снега во Владимире.
Общество
Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой
Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, премьер-министр страны и другие известные люди.
Общество
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
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Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Авто
Suzuki принимает заказы на маленький кроссовер Hustler
Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.
Кино
Бондарчук представил фильм «Вторжение» на суд первых зрителей
Премьерный показ фильма «Вторжение» российского режиссера Федора Бондарчука прошел в Москве в киноцентре «Октябрь».