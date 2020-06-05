с чего всё началось

Ранее о высылке двух сотрудников российского посольства объявил премьер Андрей Бабиш. По его словам, это связано с тем, что российский дипломат якобы целенаправленно "заслал" службе госбезопасности историю о том, что он привез в страну яд рицин.

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,3K

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru. 1,3K

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,4K

Здоровье ВОЗ разработала новые рекомендации по ношению защитных масок Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем людям старше 60 лет носить защитные маски, если нет возможности дистанцироваться от других.

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 2K

Авто Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 8

Авто Jeep официально представил Jeep Compass для Европы Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.

Киберспорт VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.

Футбол Диего Коста приговорён к шести месяцам тюрьмы за неуплату налогов По результатам заседания 31-летний испанский форвард был признан виновным и приговорён к шести месяцам тюрьмы.

Экономика Уровень безработицы в США неожиданно снизился в мае Американский рынок труда неожиданно начал восстанавливаться в мае после резкого роста безработицы на фоне пандемии коронавируса.

Религия Обычай поминания усопших перед Троицей можно изменить в пандемию Традиция поминовения усопших в Троицкую родительскую субботу, которая в 2020 году отмечается Русской православной церковью (РПЦ) 6 июня, может быть изменена под влиянием обстоятельств, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции. 13

Происшествия Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. 15

Экономика Санкт-Петербургская биржа поставила два рекорда подряд Санкт-Петербургская биржа второй день подряд фиксирует рекордные объемы торгов ценными бумагами иностранных эмитентов — максимальный показатель уже превысил $1 млрд. 1

Общество Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня О проведении Парада Победы на Красной площади 24 июня ранее объявил президент Владимир Путин.