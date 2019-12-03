Политика
КоммерсантъВ МИД РФ отрицают дискуссии о расширении «нормандского формата»
Напомним, ближайшая встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. На этих переговорах должны впервые встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин. Каким будет формат их переговоров, пока неизвестно.
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с чего всё началось
Никакие дискуссии на уровне внешнеполитических служб и спецпредставителей о расширении "нормандского формата" не ведутся. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла.ТАСС12:29
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Политика
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На счастье россиянам, в Турине не выступит 14-летний канадский фигурист Стивен Гоголев, который на этапе Гран-при в Словакии прыгнул четверные лутц, сальхов и тулуп, став самым юным фигуристом в истории, кому удалось удачно исполнить все три прыжка в четыре оборота на официальном турнире.
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Общество
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Космос
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Компания Rolls-Royce показала дизайнерскую версию флагмана Phantom с эксклюзивным красным кристаллическим оттенком Magma Red.
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Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
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Футбол
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Происшествия
В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова
В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.