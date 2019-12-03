Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ МИД РФ отрицают дискуссии о расширении «нормандского формата»

Напомним, ближайшая встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. На этих переговорах должны впервые встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин. Каким будет формат их переговоров, пока неизвестно.
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с чего всё началось

В МИД РФ сообщили, что никакие дискуссии о расширении «нормандского формата» не ведутся

Никакие дискуссии на уровне внешнеполитических служб и спецпредставителей о расширении "нормандского формата" не ведутся. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла.
ТАСС12:29

Подробнее о событии

В МИД заявили об отсутствии дискуссий о расширении «нормандского формата»

РБК14:14

В МИД РФ отрицают дискуссии о расширении «нормандского формата»

Коммерсантъ13:53

В МИДе ответили США на заявления о возможном расширении «нормандского формата»

Взгляд.ру12:36

МИД РФ опроверг заявление Госдепа о дискуссиях по «нормандскому формату»

REGNUM15:41

В МИД опровергли сообщения о расширении «нормандского формата»

РИА Новости14:41

В МИД РФ сообщили, что никакие дискуссии о расширении «нормандского формата» не ведутся

ТАСС12:29

В Госдепе рассказали о дискуссиях по расширению нормандского формата

RT на русском11:10
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Культура

Премию за худшее описание секса впервые получили сразу два писателя

Премию за худшее описание секса в литературе Bad Sex Awards впервые получили сразу два писателя, пишет The Guardian.
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Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
RT на русском вчера в 08:15
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
Коммерсантъ 16:12
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество

В России ввели электронные трудовые книжки

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Вести.Ru 07:34
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru вчера в 03:47
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
Армия и оружие

Столтенберг назвал условие присутствия НАТО в Арктике

Как писал News.ru, активизация НАТО в Арктике в последние годы беспокоит военное ведомство РФ.
News.ru 08:22
Фигурное катание

Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров

На счастье россиянам, в Турине не выступит 14-летний канадский фигурист Стивен Гоголев, который на этапе Гран-при в Словакии прыгнул четверные лутц, сальхов и тулуп, став самым юным фигуристом в истории, кому удалось удачно исполнить все три прыжка в четыре оборота на официальном турнире.
Газета.Ru 15:26
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе

Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.
Известия 17:47
Здоровье

В Башкирии смертность от онкологии снизилась

Смертность от онкологических болезней в Башкирии снизилась.
Панорама (Благовещенск) вчера в 23:40
Политика

В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.
Газета.Ru 14:29
Хоккей

Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Советский спорт 08:40
Космос

«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

5 ноября 2018 года «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство. Он стал вторым аппаратом в истории, который вышел за пределы гелиосферы.
РБК 29 ноября в 19:01
Общество

На Сахалине из-за метели закрыты для проезда дороги

REGNUM 00:42
Авто

Rolls-Royce выпустил уникальный Phantom c «хрустальной» краской

Компания Rolls-Royce показала дизайнерскую версию флагмана Phantom с эксклюзивным красным кристаллическим оттенком Magma Red.
Motor 02:23
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Lenta.ru 13:19
Шоу-бизнес

Настю Каменских раскритиковали за платье с вырезом у самого паха

Настя Каменских завела в своем микроблоге отдельную рубрику, в рамках которой показывает новые аутфиты и просит их оценить.
Woman.ru вчера в 10:43
Происшествия

На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

Российская газета 07:34
Политика

Лукашенко озаботился началом нового силового передела планеты

Иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты.
News.ru 10:49
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости 08:00
Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
AutoNews вчера в 05:30
Футбол

Шестой «Золотой мяч» Месси может стать последним

Пента-триком называют 5 голов одного игрока в одном матче, и это достижение покорялось тому же Месси даже в Лиге чемпионов, где аргентинец лет 10 назад 5 раз поразил ворота немецкого "Байера".
Московский Комсомолец 08:38
Происшествия

В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова

В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.
Известия вчера в 06:48
Космос

Сорок миллиардов Солнц: обнаружена самая тяжелая черная дыра

ТК Звезда 17:34
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