Никакие дискуссии на уровне внешнеполитических служб и спецпредставителей о расширении "нормандского формата" не ведутся. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла.

с чего всё началось

Напомним, ближайшая встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. На этих переговорах должны впервые встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин. Каким будет формат их переговоров, пока неизвестно.

В МИД РФ отрицают дискуссии о расширении «нормандского формата»

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