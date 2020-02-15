Политика
RT на русскомВ МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
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Биатлон
Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ
Происшествия
СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде
Конфликт со стрельбой произошел у Центрального рынка в Калининграде. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщают местные СМИ.
Происшествия
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
Общество
Художник Павленский задержан во Франции
Политика
Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Биатлон
Минспорт прокомментировал дисквалификацию Слепцовой и Устюгова
Министерство спорта России приняло во внимание решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации россиян Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.
Политика
Макрон признал провал антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал клубного ЧМ
"Спартак" в московском дерби победил "Локомотив" и стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Влад Кадони подтвердил отношения с Ксенией Шаповал
Ведущий популярного реалити шоу «Дом-2» Влад Кадони впервые официально подтвердил слухи о романтических отношениях с Ксенией Шаповал.
Культура
Стартует седьмой сезон шоу «Голос. Дети»
Новый сезон стартует в 14 февраля в 21.30 на Первом канале.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Здоровье
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Футбол
Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»
Отмечается, Тедеско уважают в Германии и интерес к специалисту проявляется "Герта", которая осталась без главного тренера после увольнения Юргена Клинсмана.
Гаджеты
Названы на смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
Авто
Компания Cadillac рассказала о новом Escalade для России
Внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения появится в России в 2020 или 2021 году. Точная дата начала продаж будет определена позднее.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Политика
Борцы за независимость Ирландии собрались в ДНР
Сторонники партии Republican Sinn Fein (RSF), которые борются за единство и независимость Ирландии, собрались посетить самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) ради форума антиглобалистов.
Армия и оружие
В России завершены испытания перспективной торпеды
Футбол
Фанаты «Шинника» атаковали на Кипре болельщиков «Урала» и «Факела»
Космос
Похожий на Землю спутник Сатурна Титан провалил тест на наличие жизни
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Здоровье
Врач рассказала о связи ожирения с преждевременной смертью
Ожирение может стать причиной заболеваний, ведущих к преждевременной смерти, заявила врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Шоу-бизнес
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
Политика
Лавров проведет на полях Мюнхенской конференции встречу с Помпео
Встреча состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в столице Баварии 14–16 февраля.