Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
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Заявления Эрдогана о «руководстве» РФ войной в Ливии не соответствуют реальности — МИД РФ

Эхо Москвы13:04

В МИД РФ опровергли слова Эрдогана о том, что Россия «руководит войной» в Ливии

ТАСС13:05

МИД РФ отверг связь Шойгу с наёмниками Вагнера, о которой заявил Эрдоган

News.ru13:37

Россия ответила на обвинение Эрдогана в ведении войны в Ливии

Lenta.ru13:09

Богданов ответил на обвинения Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

РИА Новости13:02

Эрдоган из-за снимка с Шойгу решил, что Россия руководит войной в Ливии

URA.Ru12:01

Эрдоган заявил, что Россия управляет ливийским конфликтом «на высшем уровне»

Коммерсантъ11:59
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Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
РИА Новости 10:25
Общество

Художник Павленский задержан во Франции

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Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Журналистская правда 06:34
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Минспорт прокомментировал дисквалификацию Слепцовой и Устюгова

Министерство спорта России приняло во внимание решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации россиян Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.
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Макрон признал провал антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Lenta.ru 07:22
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"Спартак" в московском дерби победил "Локомотив" и стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
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Ведущий «Дома-2» Влад Кадони подтвердил отношения с Ксенией Шаповал

Ведущий популярного реалити шоу «Дом-2» Влад Кадони впервые официально подтвердил слухи о романтических отношениях с Ксенией Шаповал.
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Стартует седьмой сезон шоу «Голос. Дети»

Новый сезон стартует в 14 февраля в 21.30 на Первом канале.
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ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Lenta.ru 05:18
Здоровье

Врач назвал храп признаком опасной болезни

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Футбол

Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»

Отмечается, Тедеско уважают в Германии и интерес к специалисту проявляется "Герта", которая осталась без главного тренера после увольнения Юргена Клинсмана.
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Гаджеты

Названы на смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
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Компания Cadillac рассказала о новом Escalade для России

Внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения появится в России в 2020 или 2021 году. Точная дата начала продаж будет определена позднее.
Автоновости дня 12:40
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Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
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Борцы за независимость Ирландии собрались в ДНР

Сторонники партии Republican Sinn Fein (RSF), которые борются за единство и независимость Ирландии, собрались посетить самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) ради форума антиглобалистов.
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В России завершены испытания перспективной торпеды

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Фанаты «Шинника» атаковали на Кипре болельщиков «Урала» и «Факела»

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Похожий на Землю спутник Сатурна Титан провалил тест на наличие жизни

Дни24 вчера в 11:00
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Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

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Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
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Врач рассказала о связи ожирения с преждевременной смертью

Ожирение может стать причиной заболеваний, ведущих к преждевременной смерти, заявила врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
РИА Новости 11:34
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Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
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Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

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Лавров проведет на полях Мюнхенской конференции встречу с Помпео

Встреча состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в столице Баварии 14–16 февраля.
Коммерсантъ вчера в 02:36
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Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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