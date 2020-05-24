Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

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