Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Читать в источнике
Комментировать173
с чего всё началось
"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", — говорится в комментарии на сайте
 российского дипведомства.
РИА Новости06:58

Подробнее о событии

МИД России обвинил США в попытках замедлить развитие экономики ЕС

Коммерсантъ08:43

В МИД заявили о продолжении реализации экономических проектов вне зависимости от «чьих либо санкций»

Комсомольская правда07:07

МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

Известия07:39

МИД увидел проигрыш Европы из-за санкций против «Северного потока-2»

РБК07:27

В МИД прокомментировали санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости07:56

В МИД РФ прокомментировали санкции США против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»

ТАСС07:01

МИД: Россия продолжит реализовывать свои проекты независимо от санкций

RT на русском07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика

Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
Происшествия

В Апатитах подростки напали на полицейских

Российская газета 09:38
Шоу-бизнес

Угрожавший Пригожину отец Фриске обвинил в конфликте журналистов

Напомним, неприятная история получила свое развитие после того, как Иосиф Пригожин высказался о том, что Наталье Фриске не следует копировать образ покойной сестры.
Рамблер 10:05
Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Американский президент Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических войск США.
Взгляд.ру вчера в 20:18
Происшествия

В ДТП в Башкирии погибли три человека

Отмечается, что в результате столкновения три человека погибли: двое из одной машины, где находились три человека, и еще один из другой, где находились пять пассажиров.
Газета.Ru 11:55
Наука

В продаже появится лекарство от волчанки

Международная группа ученых разработала лекарство от волчанки, которое может скоро появиться в продаже.
МедиаПоток вчера в 11:02
Армия и оружие

Российские ЗРК «Тор» поступили на вооружение ВС Армении

Современные российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ" поступили на вооружение ВС Армении, сообщил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РИА Новости 06:13
Политика

Кабмин ФРГ «сожалеет» о санкциях США против «Северного потока-2»

Кабинет министров Германии выразил сожаление в связи со вступлением в силу санкций против трубопровода "Северный поток-2".
Pravda.Ru 03:15
Политика

Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций

Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
РИА Новости 10:26
Происшествия

В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72

РИА Новости 11:46
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Единоборства

Кудряшов победил Пейсара спорным решением судей

News.ru 10:38
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ вчера в 03:39
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России

Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
RT на русском 10:45
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Авто

Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года

Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
ToDay News Ufa 07:41
Политика

Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной

Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
News.ru 09:41
Единоборства

Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
РБК 12:20
Политика

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
РИА Новости 11:46
Фигурное катание

Загитова попробовала себя в парном катании

Российская фигуристка Алина Загитова попробовала выполнить элемент из парного катания. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте teamzagitova.
Lenta.ru 11:07
Гаджеты

Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти

Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
Игромания.ру 19 декабря в 09:57
Гаджеты

Представлен телефон для военных без камеры и с защищённым корпусом

Life.ru 18 декабря в 06:17
Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости 02:57
Происшествия

Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.
ТАСС 05:01
Хоккей

Хартли продлил контракт с «Авангардом»

Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли продлил контракт, сообщается в официальном Twitter-аккаунте клубе.
Газета.Ru 13:02
Политика

Советник президента Польши признал руководителей США «болванами»

Член Нацсовета при президенте Польши Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях начала XX века.
Газета.Ru 09:39
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Evo-rus.com 19 декабря в 01:53
Здоровье

Глеб Никитин: «Особое внимание уделяется первичной медицине»

В ходе заседания регионального правительства 20 декабря реализацию национального проекта «Здравоохранение» оценили как надлежащую.
КП - Нижний Новгород 08:32
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 08:48
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное