Политика
ТК ЗвездаВ МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
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с чего всё началось
"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", — говорится в комментарии на сайте российского дипведомства.РИА Новости06:58
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В МИД заявили о продолжении реализации экономических проектов вне зависимости от «чьих либо санкций»
Комсомольская правда07:07
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