«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

Энергетика Цены на автотопливо вырастут на АЗС Белоруссии с 22 декабря на копейку Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 22 декабря вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".

Энергетика Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).

Футбол Монако — Лилль 5:1 Ранее сообщалось, что Жардим может быть отправлен в отставку с поста главного тренера команды, если не добьётся положительного результата в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».

Музыка Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.

Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.

Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Армия и оружие В США начинаются войсковые испытания вертолетов MH-139A Grey Wolf ВВС США приняли на вооружение новый вертолёт MH-139A Grey Wolfhttps: / / t.co / WqjUPby0xu pic.twitter.com / N1DPFYKSD4 — TOPWAR (@ topwar_ru) December 21, 2019 Издание отмечает, что новый многоцелевой вертолет Leonardo (Agusta Westland) AW139 получил официальное обозначение MH-139A Grey Wolf.

Единоборства Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео, где ему бросает вызов глава Чечни Разман Кадыров.

Происшествия В Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Политика Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию «Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.

Технологии Rolls-Royce готовится бить рекорды скорости на электрическом самолёте Британская инжиниринговая компания Rolls-Royce представила в четверг одномоторный электрический самолёт, который, как утверждается, станет самым быстрым в мире в этой категории летательных аппаратов, развивая скорость более 300 миль в час (483 км/ч).

Шоу-бизнес Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.

Гаджеты Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.