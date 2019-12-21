Политика
ТК ЗвездаВ МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
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В МИД заявили о продолжении реализации экономических проектов вне зависимости от «чьих либо санкций»
Комсомольская правдавчера в 07:07
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Политика
Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»
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ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
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