Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
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В России раскритиковали санкции США против «Северного потока — 2»

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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
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Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
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ТК Звезда вчера в 05:24
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Lenta.ru вчера в 12:04
Политика

The Washington Post (США): правда, что Конгресс только что сорвал российский газопровод? (The Washington Post)

Конгресс опасается, что Россия будет использовать энергию в качестве оружия на европейской политической арене, одновременно ослабляя Украину и другие страны Восточной и Центральной Европы.
ИноСМИ вчера в 22:42
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Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи

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Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 19:51
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В Уфе произошёл пожар в производственном здании

RT на русском вчера в 23:35
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
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В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Car.ru 19 декабря в 21:53
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

В ноябре Дуан Сюру, работающий над созданием «искусственного солнца», заявил о гладкости строительства и планах его ввода в эксплуатацию в 2020 году.
ToDay News Ufa 19 декабря в 05:51
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Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
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Происшествия

Угроза взрыва на рождественской ярмарке в Берлине не подтвердилась

В Берлине из-за угрозы взрыва эвакуировали рождественский рынок.
Вести.Ru вчера в 17:35
Футбол

Монако — Лилль 5:1

От сегодняшнего результата «Монако» в матче с «Лиллем» зависит дальнейшая судьба Леонарду Жардима: португалец может покинуть команду в случае поражения.
Чемпионат вчера в 11:00
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

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Ruposters.ru 20 декабря в 08:58
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ 20 декабря в 03:39
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
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Премьер-министр Украины назвал причину пожара в одесском колледже

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На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.
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Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru вчера в 12:42
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Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала с 2016 года

Программист с сожалением отметил, что игра, над которой он работал более 3 лет, была отменена.
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Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
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Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи

На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
Дни24 вчера в 13:30
Общество

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
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