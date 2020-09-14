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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В МИД РФ ответили на заявление главы МИД ФРГ по ситуации с Навальным

Напомним, 14 сентября Генпрокуратура РФ направила немецким коллегам запрос на предоставление информации о лечении Навального в Германии и содействии в оказании правовой помощи.В источнике
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RT на русском

МИД России прокомментировал новый запрос Генпрокуратуры по Навальному

RT на русскомвчера в 14:31
Lenta.ru

В России объяснили нужду в клинических пробах Навального

Lenta.ruвчера в 14:27
ТАСС

Захарова: запрошенные пробы Навального необходимы для возбуждения уголовного дела

ТАССвчера в 13:52
Эхо Москвы

Россия добивается от Германии ответа на новый запрос Генпрокуратуры по делу об отравлении Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 16:02
Комсомольская правда

Захарова: запрошенные пробы Навального являются условием возбуждения уголовного дела

Комсомольская правдавчера в 13:59
Газета.Ru

МИД: РФ настаивает на удовлетворении нового запроса генпрокуратуры в ФРГ по Навальному

Газета.Ruвчера в 14:21
Интерфакс

МИД РФ заявил, что позиция Берлина по Навальному принимает гротескные формы

Интерфаксвчера в 13:08

Россия открыла границу с Южной Осетией

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
РБК02:07
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Пентагон заявил об отсутствии доказательств «сговора» РФ с талибами

Командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи в интервью NBC News сообщил, что сообщения о «сговоре» РФ с радикальной группировкой «Талибан» (запрещена в России) являются бездоказательными.
Аргументы и Факты00:48

В Самарской области увеличивается количество больных коронавирусом

«По информации регионального Роспотребнадзора, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний на прошедшей неделе увеличилось на 21% и 7,4% соответственно», — сообщает региональное правительство.
РегионСамара.ру23:15
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