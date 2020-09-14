В МИД РФ ответили на заявление главы МИД ФРГ по ситуации с Навальным
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Напомним, 14 сентября Генпрокуратура РФ направила немецким коллегам запрос на предоставление информации о лечении Навального в Германии и содействии в оказании правовой помощи.В источнике
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