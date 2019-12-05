с чего всё началось

Ранее о высылке болгарского дипломата из России сообщило Болгарское национальное радио. Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже. Прокуратура Болгарии открыла расследование.

Политика Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий "Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

Политика Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Политика Турция одобрила план НАТО по защите Польши и Прибалтики 26 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России».

Экономика Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

Происшествия В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.

Хоккей Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».

Культура Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.

Гаджеты В России появились бюджетные телефоны бренда Strike В целом «Новая Линия» является основателем известного в РФ бренда BQ, но она также намерена развивать новую компанию Strike, под именем которой будут выпускаться очень удобные и интуитивно понятные кнопочные телефоны.

Политика Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили выезд за рубеж Действующая норма уже предусматривает возможность ограничивать сотрудникам органов безопасности выезд из России в период прохождения ими службы, пояснил журналистам один из авторов законопроекта Василий Пискарев.