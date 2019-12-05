Политика
ИнтерфаксВ МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата
Ранее о высылке болгарского дипломата из России сообщило Болгарское национальное радио. Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже. Прокуратура Болгарии открыла расследование.
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с чего всё началось
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, этот шаг является "зеркальной" мерой на решение Софии выслать из страны в октябре российского дипломата.Московский Комсомолец07:54
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Политика
Лукашенко заявил об антибелорусском давлении на Путина
Президент России Владимир Путин испытывает жесточайшее антибелорусское давление со стороны своего ближайшего окружения.
Политика
Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий
"Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей
Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Происшествия
В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой
«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Футбол
Холанн может покинуть «Зальцбург» за 20 миллионов евро
По информации немецких медиа, нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн может покинуть клуб за небольшую сумму уже в январское трансферное окно.
Шоу-бизнес
Голливудская звезда Эмма Стоун выходит замуж
Голливудская актриса и звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун объявила о помолвке в соцсети Instagram.
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Турция одобрила план НАТО по защите Польши и Прибалтики
26 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России».
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Задержанный на Украине член «Единой России» пошел на сделку с СБУ
Задержанный на Украине член севастопольского политического совета «Единой России» пошел на сделку со следствием.
Происшествия
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Хоккей
Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».
Культура
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Гаджеты
В России появились бюджетные телефоны бренда Strike
В целом «Новая Линия» является основателем известного в РФ бренда BQ, но она также намерена развивать новую компанию Strike, под именем которой будут выпускаться очень удобные и интуитивно понятные кнопочные телефоны.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая рассказала о рождении третьего ребенка
Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая родила третьего ребенка.
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили выезд за рубеж
Действующая норма уже предусматривает возможность ограничивать сотрудникам органов безопасности выезд из России в период прохождения ими службы, пояснил журналистам один из авторов законопроекта Василий Пискарев.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Игры
Хакеры полностью взломали антипиратскую систему защиты игр Denuvo
Новый способ взлома проверили на игре «Assassin's Creed Origins» - хакеры опубликовали взломанный exe-файл (crack), запускающий игру без антипиратской защиты.
Наука