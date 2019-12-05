Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Ранее о высылке болгарского дипломата из России сообщило Болгарское национальное радио. Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже. Прокуратура Болгарии открыла расследование.
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с чего всё началось
Как сообщили
 в российском внешнеполитическом ведомстве, этот шаг является "зеркальной" мерой на решение Софии выслать из страны в октябре российского дипломата.
Московский Комсомолец07:54

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МИД подтвердил объявление болгарского дипломата персоной нон грата

Известия07:24

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Интерфакс07:44

Послу Болгарии вручена нота об объявлении персоной нон грата сотрудника диппмиссии

Газета.Ru07:40

МИД вручил Крыстину ноту о высылке болгарского дипломата из России

РИА Новости07:44

Россия высылает сотрудника посольства Болгарии

Коммерсантъ05:35

МИД РФ вручил послу Болгарии ноту об объявлении советника посольства персоной нон грата

ТАСС07:28

Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

РБК05:17
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В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
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Политика

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Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
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Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили выезд за рубеж

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