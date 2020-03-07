Политика

REGNUMREGNUMВ МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В МИД РФ отметили, что YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД.
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