Политика
REGNUMВ МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В МИД РФ отметили, что YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД.
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Кино
Милош Бикович не уверен в необходимости продолжения «Холопа»
Актёр считает эту историю достаточно цельной, не нуждающейся во второй части Милош Бикович, сыгравший роль мажора Гриши в комедии "Холоп", поделился с журналистами своим мнением о дальнейшей судьбе этого фильма.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Происшествия
ЧП в Петербурге: убит подросток, готовится штурм квартиры
В Колпинском районе Санкт-Петербурга сотрудники силовых структур готовятся к штурму квартиры, в которой, предположительно, находится вооруженный мужчина.
Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Политика
Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным
10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Футбол
Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»
Футболисты "Барселоны" на своем поле обыграли "Реал Сосьедад" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Общество
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Тегеран
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился с 7 марта временно приостановить пропуск через границу России иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для учебы, туризма, работы, а также следующих транзитом через Россию в другие страны.
Происшествия
На заводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции
Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
Игры
Epic Games полностью поддерживает NVIDIA GeForce Now
Учредитель и президент Epic Games Тим Суини объявил, что его компания полностью поддерживает начинание NVIDIA со стриминговым сервисом GeForce Now.
Политика
Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили сразу шесть новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Все эти люди недавно посещали Италию.
Культура
Появились видео со съёмок сериала «Сокол и Зимний солдат»
В Сети появились видео со съёмочной площадки сериала «Сокол и Зимний солдат» вселенной Marvel.
Армия и оружие
Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-142
Александр Казаков / Известия Истребители британских Королевских ВВС Typhoon в субботу поднимались для перехвата двух российских дальних противолодочных самолетов Ту-142.
Общество
Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию
Итальянское правительство объявило о расширении с 8 марта "красной зоны", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на текст соответствующего постановления.
Происшествия
В Петербурге спасли дрейфовавшего на льдине новорожденного нерпенка
Как рассказали сотрудники предприятия в своей группе «ВКонтакте», вчера, 6 марта, о дрейфующем на льдине детеныше нерпы сперва, около 13.00, сообщили из поселка Отрадное Кировского района Ленобласти, а позже, в районе 17.00, из поселка имени Свердлова.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»
На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
В Москве более 500 человек получили больничные из-за коронавируса
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число заражённых в Москве не изменилось, зарегистрировано 6 случаев.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд Каира вынес "неоднозначное" решение по иску семей россиян, которые погибли при крушении самолета А321 осенью 2015 года, сообщает "Коммерсант".
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса.
Энергетика
Почему Россия прервала сделку с ОПЕК
Митрахович не исключил, что Россия продолжит переговоры с членами организации, если цены на нефть будут держаться на уровне ниже 40 долларов за баррель Ранее министр энегретики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что министры ОПЕК + по итогам встречи не приняли решения ни о сроках продления сделки, ни о дополнительном сокращении добычи нефти, передает деловая газета "Взгляд".
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Армия и оружие
СМИ разглядели «трофейные» элементы в экипировке российского спецназа
Журналисты медиа-издания «Московский Комсомолец» разглядели «трофейные» элементы в новой экипировке отечественного спецназа.