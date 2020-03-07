Политика
REGNUMВ МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В МИД РФ отметили, что YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД.
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Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Армия и оружие
Сирия впервые за 30 лет потеряла МиГ-29
ВВС Сирии впервые более чем за 30 лет потеряли истребитель МиГ-29, пишет в Twitter обозреватель LuftwaffeAS.
Политика
Экс-премьер Гончарук покинул Украину
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Авто
Новый внедорожник Haval H5 уже появился в России
Напомним, Haval H5 фактически является "возрожденным" Great Wall Hover H5, который несколько лет назад пользовался неплохим спросом в России.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Общество
В Италии заблокируют для въезда и выезда несколько регионов
Правительство Италии выпустило указ, согласно которому будут заблокированы для въезда и выезда несколько регионов на севере страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
Кино
Создатели «Игры престолов» получили небольшие роли в сериале HBO
Биатлон
Логинов пропустит масс-старт Кубка мира в чешском Нове-Место
Александр Логинов сообщил «Матч ТВ», что не выступит в предстоящем масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Общество
На Украине сироту затравили за песню «Смуглянка» к 75-летию Победы
Украинские СМИ начали травить 12-летнего сироту из Волыни Максима Ткачука после того, как он исполнил на конкурсе в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне песню "Смуглянка".
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
Армия и оружие
Эр-Рияд нанес удары по объектам хуситов в Йемене
Коалиция Саудовской Аравии нанесла удары по объектам хуситов движения "Ансар Аллах" в йеменском порту Салиф.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Единоборства
Арман Оспанов нокаутировал Расула Мирзаева в зрелищном поединке
Бой получился скоротечным, но зрелищным и насыщенным.
Хоккей
ИИХФ отменила женский чемпионат мира из-за коронавируса
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил об отмене женского чемпионата мира, который должен был пройти в Канаде с 31 марта по 10 апреля.
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Происшествия
Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске
Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.
Здоровье
Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок
На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.
Происшествия
ИГ взяло ответственность за атаку в Кабуле
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Кино
Walt Disney снимет приквел сказки «Красавица и чудовище»
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Хетафе»
В очередном матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Хетафе".