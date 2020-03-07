Политика

REGNUMREGNUMВ МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В МИД РФ отметили, что YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД.
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МИД указал турецкому телеканалу на ошибку в переводе слов Лаврова

Lenta.ru14:12

Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана

РИА Новости11:16

В МИД России поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова об Эрдогане

ТАСС12:20

МИД уточнил, что Лавров на самом деле сказал Эрдогану

Вести.Ru11:29

Турецкие СМИ ошиблись с переводом слов Лаврова, сообщив, что он признался в любви Эрдогану

URA.Ru13:23

Турецкие СМИ допустили хитрую ошибку в переводе слов Лаврова

Взгляд.ру11:00

Турецкие СМИ не расслышали Лаврова и приписали ему слова о любви к Эрдогану

RT на русском10:14
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Космос

Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества

Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Красная весна вчера в 14:51
Кино

Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
RT на русском 11:00
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Общество

Пойманным пьяными за рулём водителям могут не дать лицензию на оружие

Согласно предлагаемым законодательным изменениям, пойманные пьяными за рулём водители не смогут получить лицензии на оружие в России.
RT на русском 12:05
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru вчера в 13:30
Армия и оружие

Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой

Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.
Известия 17:25
Футбол

Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»

Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
NewInform 13:08
Единоборства

Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание

Allboxing.ru вчера в 14:45
Биатлон

На этапе КМ по биатлону в Нове-Место пройдет мужской масс-старт

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место сегодня, 8 марта, пройдет мужской масс-старт на 15 километров.
Нева Спорт 17:04
Общество

Конгресс обвинил Boeing и авиауправление США в крушении 737 MAX

Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса пришли к выводу, что в катастрофах самолетов 737 MAX виновны авиауправление США и компания Boeing, сообщает ТАСС.
Народные новости вчера в 23:10
Космос

Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба

Портал Поиск 05 марта в 03:51
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru вчера в 02:48
Музыка

Пресняков-старший упрекнул шоу «Голос» в предвзятости

По мнению Преснякова, многие зрители абсолютно оправданно высказывают свою критику в отношении шоу "Голос" и дают дельные советы, к которым стоило бы прислушаться.
Экономика сегодня 16:39
Кино

Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет триллер о Бермудском треугольнике

Создатель экранизации комиксов Marvel "Доктор Стрэндж" Скотт Дерриксон снимет триллер, действие которого будет происходить в знаменитом Бермудском треугольнике.
Kinonews.ru 05 марта в 03:43
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Shraibikus News 03:16
Экономика

В Сбербанке пояснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:28
Политика

В России для мигрантов могут ввести «соглашения о лояльности»

Рабочая группа по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ предложила ввести для мигрантов «соглашения о лояльности».
News.ru 10:06
Единоборства

Боец ММА Мирзаев получил двойной перелом челюсти на турнире в Алма-Ате

У россиянина после боя был диагностирован двойной перелом челюсти. О травме Мирзаева ТАСС сообщили в команде россиянина.
Вести.Ru вчера в 16:35
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал соглашение с РФ по Идлибу

Президент Турции Реджеп Эрдоган оценил результаты переговоров с Россией, согласно которым в сирийском местечке Идлиб введен режим прекращения огня.
Piter.tv вчера в 11:57
Происшествия

Всех контактировавших с заболевшими из Липецка взяли под наблюдение

Под медицинское наблюдение взяты пять человек. контактировавших с заразившимися коронавирусом COVID-19 жителями Липецка.
Красная весна 12:10
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости 17:24
Фигурное катание

Тренер описал состояние «упавшей духом» Медведевой

КМВ Новости 07:27
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов

ГЛАС.RU вчера в 00:43
Наука

Ученые заявили, что попугаи понимают основы теории вероятностей

Ученые подчеркнули, что открытие того, что эти птицы умеют пользоваться азами статистики, особенно интересно в контексте того, что мозг попугаев в процентном отношении намного меньше, чем у человека, и при этом у него другая структура.
RuNews24.ru 05 марта в 02:30
Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 10:44
Происшествия

В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства

Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила о гибели третьего пациента, пострадавшего в больнице компании от использования бактериально зараженного препарата гепарин натрия, в реанимации остаются 6 человек.
РИА Новости 15:02
Политика

Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.
РИА Новости 20:35
Здоровье

Составлен рейтинг полезности молочных продуктов

Врач-диетолог Лидия Ионова составила рейтинг полезности молочных продуктов. На первое место эксперт поставила йогурт.
Газета Кемерова 20:34
Биатлон

Алябьев рассказал, что в СБР не довольны руководством Драчева

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал об отношении членов Союза биатлонистов России к главе организации Владимиру Драчеву.
iReactor вчера в 09:40
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
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