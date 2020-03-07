Политика
REGNUMВ МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В МИД РФ отметили, что YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД.
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Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Общество
Пойманным пьяными за рулём водителям могут не дать лицензию на оружие
Согласно предлагаемым законодательным изменениям, пойманные пьяными за рулём водители не смогут получить лицензии на оружие в России.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Армия и оружие
Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой
Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.
Футбол
Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Биатлон
На этапе КМ по биатлону в Нове-Место пройдет мужской масс-старт
На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место сегодня, 8 марта, пройдет мужской масс-старт на 15 километров.
Общество
Конгресс обвинил Boeing и авиауправление США в крушении 737 MAX
Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса пришли к выводу, что в катастрофах самолетов 737 MAX виновны авиауправление США и компания Boeing, сообщает ТАСС.
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Музыка
Пресняков-старший упрекнул шоу «Голос» в предвзятости
По мнению Преснякова, многие зрители абсолютно оправданно высказывают свою критику в отношении шоу "Голос" и дают дельные советы, к которым стоило бы прислушаться.
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет триллер о Бермудском треугольнике
Создатель экранизации комиксов Marvel "Доктор Стрэндж" Скотт Дерриксон снимет триллер, действие которого будет происходить в знаменитом Бермудском треугольнике.
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Экономика
В Сбербанке пояснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, сообщает РИА Новости.
Политика
В России для мигрантов могут ввести «соглашения о лояльности»
Рабочая группа по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ предложила ввести для мигрантов «соглашения о лояльности».
Единоборства
Боец ММА Мирзаев получил двойной перелом челюсти на турнире в Алма-Ате
У россиянина после боя был диагностирован двойной перелом челюсти. О травме Мирзаева ТАСС сообщили в команде россиянина.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал соглашение с РФ по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган оценил результаты переговоров с Россией, согласно которым в сирийском местечке Идлиб введен режим прекращения огня.
Происшествия
Всех контактировавших с заболевшими из Липецка взяли под наблюдение
Под медицинское наблюдение взяты пять человек. контактировавших с заразившимися коронавирусом COVID-19 жителями Липецка.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Фигурное катание
Тренер описал состояние «упавшей духом» Медведевой
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов
Наука
Ученые заявили, что попугаи понимают основы теории вероятностей
Ученые подчеркнули, что открытие того, что эти птицы умеют пользоваться азами статистики, особенно интересно в контексте того, что мозг попугаев в процентном отношении намного меньше, чем у человека, и при этом у него другая структура.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Происшествия
В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила о гибели третьего пациента, пострадавшего в больнице компании от использования бактериально зараженного препарата гепарин натрия, в реанимации остаются 6 человек.
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.
Здоровье
Составлен рейтинг полезности молочных продуктов
Врач-диетолог Лидия Ионова составила рейтинг полезности молочных продуктов. На первое место эксперт поставила йогурт.
Биатлон
Алябьев рассказал, что в СБР не довольны руководством Драчева
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал об отношении членов Союза биатлонистов России к главе организации Владимиру Драчеву.