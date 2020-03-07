Политика
REGNUMВ МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В МИД РФ отметили, что YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД.
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Футбол
Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»
Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина.
Происшествия
В Италии из-под крана вместо воды полилось вино
Политика
Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета
Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Здоровье
В ВОЗ рассказали о различиях гриппа и коронавируса
Болезнь, вызванная коронавирусом, имеет как схожие черты с обычным сезонным гриппом, так и ряд существенных отличий.
Авто
Hyundai анонсировал обновленный кроссовер Creta для России
Как сообщает пресс-служба компании Hyundai, на нашем рынке в скором времени появится обновлённый кроссовер Creta.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Армия и оружие
Военные РФ совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
Полеты над Атлантикой и Норвежским морем выполнили российские противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота в преддверии начала 9 марта учений НАТО в Норвегии.
Общество
В Москве более 500 человек получили больничные из-за коронавируса
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число заражённых в Москве не изменилось, зарегистрировано 6 случаев.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Происшествия
В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной
Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина.
Происшествия
В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля
По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Гаджеты
Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров
Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»
На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года.
Здоровье
Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов
Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов, который врач-диетолог Лидия Ионова составила для телеканала НТВ.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха
Дортмундская "Боруссия" нанесла поражение "Боруссии" из Менхенгладбаха в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице в Instagram пост, в котором рассказала о своих переживаниях по поводу болезни матери.
Здоровье
В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Культура
В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова
Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин с первых минут начнет матч 28-го тура чемпионата Франции против "Ниццы".
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.