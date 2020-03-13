Коронавирус

REGNUMREGNUMВ МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

«Речь идёт исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учётом сложной ситуации с коронавирусом», — заявили в ведомстве. В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
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МИД России пояснил порядок отправки украинцев на родину

ТАССвчера в 14:05

МИД РФ пояснил, что украинцев из России будут вывозить только на добровольной основе

Интерфаксвчера в 14:17

В МИД России уточнили условия вывоза из страны украинцев спецпоездом

RT на русскомвчера в 16:08

Вывоз Россией украинцев на Украину произведут по желанию

Lenta.ruвчера в 14:22

МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину

РБКвчера в 15:44

В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России

Газета.Ruвчера в 14:37

МИД РФ заявил о добровольном вывозе спецпоездом украинцев из России

Известиявчера в 14:57
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Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

РИА Новости вчера в 23:38
Политика

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
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Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:02
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости 23 марта в 21:09
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Экономика

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Ведомости вчера в 13:06
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Автоновости дня вчера в 04:02
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня вчера в 02:14
Общество

Путин назначил ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет

В России начнутся выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.
Толк42 23 марта в 00:13
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Мойка78 23 марта в 23:47
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ

Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
РБК 01:00
Единоборства

Что скрывает Дана Уайт: где может пройти бой Хабиба и Фергюсона

Спорт-Экспресс вчера в 15:35
Экономика

Банк России выступил против раздачи денег населению

Банк России считает, что необходимость в прямых выплатах гражданам для стимулирования спроса отсутствует.
Волгодонская правда вчера в 00:01
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.
Известия 00:44
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РИА Новости 00:54
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Общество

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.
РБК вчера в 23:00
Авто

В апреле российский авторынок рухнет

Эксперт Игорь Моржаретто предупреждает, что все автомобили в апреле подорожают. Это ознаменует обвал российского авторынка.
AvtoVolgograda.ru вчера в 23:05
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента

Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.
Вечерняя Москва 01:09
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

Более 300 россиян вылетели из Индии спецрейсом «Аэрофлота»

Более 380 россиян, которые захотели вернуться в Россию из Индии на фоне вспышки нового коронавируса и закрытия страны на 21 день, вылетели в среду в Россию спецрейсом "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:31
Политика

Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом

"Простые американцы должны знать - Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", - указал он.
ТАСС 00:41
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