Коронавирус
REGNUMВ МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
«Речь идёт исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учётом сложной ситуации с коронавирусом», — заявили в ведомстве. В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
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МИД РФ пояснил, что украинцев из России будут вывозить только на добровольной основе
Интерфаксвчера в 14:17
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По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
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Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
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Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
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Экономика
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Что скрывает Дана Уайт: где может пройти бой Хабиба и Фергюсона
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Банк России считает, что необходимость в прямых выплатах гражданам для стимулирования спроса отсутствует.
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Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео
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На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом
Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Общество
Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом
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Авто
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Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента
Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
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Более 300 россиян вылетели из Индии спецрейсом «Аэрофлота»
Более 380 россиян, которые захотели вернуться в Россию из Индии на фоне вспышки нового коронавируса и закрытия страны на 21 день, вылетели в среду в Россию спецрейсом "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости.
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Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
"Простые американцы должны знать - Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", - указал он.