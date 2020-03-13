«Речь идёт исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учётом сложной ситуации с коронавирусом», — заявили в ведомстве. В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

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