Коронавирус
REGNUMВ МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
«Речь идёт исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учётом сложной ситуации с коронавирусом», — заявили в ведомстве. В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
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Финансы
Российские банки повышают ставки по вкладам и ипотеке
Несколько российских банков приняли решение о повышении ставки по ипотеке и вкладам на фоне изменений на мировом рынке.
Футбол
Смолов раскрыл детали разговора с Рамосом
Нападающий испанской "Сельты" и сборной России Федор Смолов раскрыл детали разговора с защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом после матча чемпионата Ла Лиги.
Армия и оружие
МИД призвал остановить боевые действия на фоне пандемии коронавируса
«В связи с распространением во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 МИД России настоятельно призывает стороны региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу», — говорится в публикации.
Общество
Росавиация объяснила сложности с вывозом граждан СНГ из Москвы
Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы пока затруднен из-за позиции властей этих стран по вопросу перевозки пассажиров, предпринимаются меры для получения разрешений на вывоз, сообщили в Росавиации.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Шоу-бизнес
Самойлова показала семейные будни после расставания с Джиганом
Девушка показала подписчикам в Instagram как проходят ее будни.
Общество
Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса
Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Общество
В Башкирии подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом
На территории республики Башкортостан обнаружен четвертый случай заражения коронавирусом.
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Космос
Марсоход Curiosity взобрался на еще одну гору и сделал селфи
Взбирался на гору марсоход в три этапа.
Шоу-бизнес
«Хапать, хапать до самой смерти»: Разин рассказал про тайный бизнес Пугачевой
Разин уверяет: от безденежья звезды не пропадут. Оказалось, у многих из них есть тайные бизнесы, которые приносят им неплохой доход.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Происшествия
Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей
Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
Армия и оружие
Российских военных проверили на коронавирус
Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
Космос
Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников
Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение из-за пандемии коронавируса перевести семь научных спутников в «безопасный режим», в том числе ограничена работа совместной с Россией станции на орбите Марса ExoMars-2016, сообщает агентство.
Политика
СМИ: в конгрессе США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
По его данным, конгрессмены написали главе делегации Евросоюза в США Ставросу Ламбринидису письмо, в котором призвали ввести санкции против главы "Конкорд менеджмент и консалтинг" якобы за его "усилия по вмешательству в выборы в США".
Политика
Москва получила приглашение на экстренный саммит G20 по коронавирусу
Приглашение к участию в экстренном саммите G20 было получено в Кремле. Внеочередное заседание посвятят проблеме коронавируса.
Здоровье
Автомобили правительства Якутии задействуют для борьбы с коронавирусом
Николаев поручил передать часть автомашин, обслуживающих парламент и правительство, в распоряжение медиков для борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Здоровье
Минздрав сообщил, что ибупрофен можно назначать при коронавирусе
ВОЗ 19 марта отменила ранее данную рекомендацию не использовать ибупрофен для лечения пациентов с коронавирусом.
Здоровье
В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому
Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москвы, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
Авиакомпания «Аврора» перевела рейсы в Токио в чартерный режим
Расписание полетов из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио и обратно пока остается прежним. Для пассажиров вводится серьезное ограничение.
Здоровье
Нарушителей режима самоизоляции привлекут к административной ответственности — Роспотребнадзор
Вернувшиеся из-за рубежа обязаны придерживаться режима самоизоляции, участковые полиции будут проверять соблюдение этого требования.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Экономика
В ГД предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции, соответствующее предложение депутат направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
Экономика
Перевозчики призвали ввести мораторий на транспортный налог и «Платон»
Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России (СТР) просят поддержать международных автоперевозчиков из-за распространения коронавируса, в частности ввести мораторий на транспортный налог и освободить большегрузы от оплаты в рамках системы "Платон", следует из сообщения АСМАП.