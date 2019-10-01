Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ МИД РФ позитивно оценили согласование «формулы Штайнмайера»

"Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах", - заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Мария Захарова
Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.
— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру 15:10
с чего всё началось
«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой в Facebook
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