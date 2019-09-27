Политика
ТАССВ МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
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Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Известия 05:36
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Футбол
Экс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам
Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, заявил, что скучает по российским зарплатам, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:43
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Общество
Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
Известия 17:39
Армия и оружие
Известно о модернизации крылатой ракеты «Калибр»
В издании Avia.pro говорится о том, что российские крылатые ракеты «Калибр» в целом имеют хорошую репутацию.
ГЛАС.RU 24 сентября в 10:45
Происшествия
Движение SERB сорвало еще один «протестный» спектакль в столице
Члены SERB сорвали постановку «Подельники», посвященную "болотному делу" и недавним протестам в столице перед выборами в Мосгордуму.
Росбалт 16:57
Общество
МЧС предупредило о штрафах за курение на балконах
МЧС подтвердило, что правительство с 1 октября запретило россиянам курить на балконах.
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие
Лавров: Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия
"С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", — сказал министр.
Вести.Ru 17:40
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может присутствовать на судебном заседании по делу актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, которое перенесено на 30 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ 18:45
Общество
Пользователи Twitter не смогли решить задачу из детского учебника
Пользователи сети микроблогов Twitter не смогли справиться с детской задачкой из учебника по английскому языку.
Народные новости 17:09
Футбол
ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года
Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru 15:36
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС 09:05
Здоровье
Против детского ожирения. Проект «Peremena» объединяет учреждения медицины, спорта и психологов
Увеличение количества детей с избыточным весом и ожирением отмечают и врачи Якутии. Последствия детского ожирения самые серьёзные.
ИА ЯСИА 03:33
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24