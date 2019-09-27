Политика

ТАССТАССВ МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
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МИД назвал безрассудством новые санкции США против России

Ведомости18:51

Россия обвинила США в открытом пособничестве террористам

Lenta.ru18:10

Превзошли себя в безрассудстве: МИД отреагировал на новые санкции США

РЕН ТВ17:46

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

ТАСС18:04

МИД России отреагировал на введение новых санкций США

RT на русском17:54

МИД — о новых санкциях против РФ: США превзошли себя в собственном безрассудстве

Life.ru18:05

МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США

РБК17:46
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:16, Вашингтон
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Известия 05:36
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Автоспорт

Гран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

REGNUM 07:51
Футбол

Экс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам

Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, заявил, что скучает по российским зарплатам, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:43
Происшествия

Адвокат Кокорина найден мертвым

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Общество

Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки

В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
Известия 17:39
Армия и оружие

Известно о модернизации крылатой ракеты «Калибр»

В издании Avia.pro говорится о том, что российские крылатые ракеты «Калибр» в целом имеют хорошую репутацию.
ГЛАС.RU 24 сентября в 10:45
Происшествия

Движение SERB сорвало еще один «протестный» спектакль в столице

Члены SERB сорвали постановку «Подельники», посвященную "болотному делу" и недавним протестам в столице перед выборами в Мосгордуму.
Росбалт 16:57
Общество

МЧС предупредило о штрафах за курение на балконах

МЧС подтвердило, что правительство с 1 октября запретило россиянам курить на балконах.
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие

Лавров: Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия

"С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", — сказал министр.
Вести.Ru 17:40
Происшествия

Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может присутствовать на судебном заседании по делу актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, которое перенесено на 30 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 05:08
Наука

Физические тренировки загружают не только мышцы, но и мозг

ТАСС 12:31
Шоу-бизнес

Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал

Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ 18:45
Происшествия

СМИ сообщили о задержании актера Аверина за дебош в самолете

РБК 16:58
Общество

Пользователи Twitter не смогли решить задачу из детского учебника

Пользователи сети микроблогов Twitter не смогли справиться с детской задачкой из учебника по английскому языку.
Народные новости 17:09
Футбол

ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года

Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru 15:36
Наука

В чайных пакетиках нашли частицы пластика

Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Политика

США ввели санкции против Рауля Кастро

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Экономика

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Армия и оружие

США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Происшествия

Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу

Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Онколог заявил, что помочь Заворотнюк может только «Божья благодать»

Ugpressa.ru 13:03
Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС 09:05
Здоровье

Против детского ожирения. Проект «Peremena» объединяет учреждения медицины, спорта и психологов

Увеличение количества детей с избыточным весом и ожирением отмечают и врачи Якутии. Последствия детского ожирения самые серьёзные.
ИА ЯСИА 03:33
Политика

Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Происшествия

Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США

Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
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