США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Происшествия В Стамбуле произошло сильное землетрясение В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.

Авто Lada Priora с миллионным пробегом была найдена в России Автомобиль Lada Priora в кузове универсал проехал за три года миллион километров.

Единоборства Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.

Политика Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии Польша продолжит требовать от Германии репарации, пока та не выплатит всю сумму.

Гаджеты Xiaomi представила Mi Mix Alpha с экраном во весь смартфон Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.

Технологии Boston Dynamics начала продажи робопсов Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Армия и оружие СМИ: содержание 5,5 тыс. американских солдат обойдется Польше в $50 млн в год В документе предусмотрено увеличение численности американских солдат в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек и их размещение в шести военных объектах по стране.

Театры Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу» 25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.

Политика Лукашенко заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт навсегда Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия вряд ли вернет Крым Украине.

Музыка Натали порадовала поклонников новым треком Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.

Политика Reuters: Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать нефть у Ирана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать у Ирана нефть и природный газ.

Происшествия Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.

Политика Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой» В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Футбол Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.

Космос Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты 25 сентября около 17:00 по московскому времени с космодрома «Байконур» планируется запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ».

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Наука Галки могут предупреждать друг друга об опасных людях Британские ученые рассказали, что галки могут запоминать опасных людей, избегать их, а также рассказывать о них сородичам.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил проводить заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения за пределами США.