Политика
REGNUMВ МИД РФ прокомментировали отставку Болтона
У России нет никаких иллюзий об улучшении отношений с США после отставки помощника президента Трампа Джона Болтона, заявил 11 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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с чего всё началось
Позиция Москвы после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не изменилась, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Накануне Дональд Трамп написал в твиттере, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике.РИА Новости02:27
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