Позиция Москвы после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не изменилась, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Накануне Дональд Трамп написал в твиттере, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике.

с чего всё началось

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