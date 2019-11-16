Политика
Rambler News ServiceВ МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей
В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского МИДа.
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с чего всё началось
Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.Коммерсантъ15 ноября в 11:41
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Россия не связывает передачу задержанных в Керченском проливе кораблей с саммитом
Коммерсантъвчера в 09:27
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