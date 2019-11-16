Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского МИДа.
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с чего всё началось

Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в «нормандском формате»

Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.
Коммерсантъ15 ноября в 11:41

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В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

RT на русскомвчера в 07:37

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

Газета.Ruвчера в 09:27

Россия открестилась от планов вернуть Украине военные корабли

Lenta.ruвчера в 08:01

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В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

Известиявчера в 13:13

Россия не связывает передачу задержанных в Керченском проливе кораблей с саммитом

Коммерсантъвчера в 09:27

В МИД ответили на сообщение о планах передать Украине задержанные корабли

РБКвчера в 06:59
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Политика

Более 200 тыс. человек протестовали в Праге против премьера Чехии

Росбалт вчера в 20:23
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия вчера в 20:45
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК вчера в 11:54
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль

"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:56
Футбол

Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут

Мойка78 вчера в 11:24
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News вчера в 06:40
Культура

В Челябинске представят свой симфонический оркестр

В Челябинске оркестр презентуют 25 ноября. Выступление пройдет в Концертном зале имени Сергея Прокофьева.
Южноуральская панорама 00:20
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Футбол

Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Об увольнении тренера не может быть и речи.
Чемпионат вчера в 09:36
Энергетика

Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут

Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
РИА Новости 15 ноября в 00:00
Шоу-бизнес

Мама Александра Носика пропала в Москве

Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
StarHit.ru 15 ноября в 06:40
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Армия и оружие

России подсказали способ захвата Прибалтики

Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Lenta.ru вчера в 07:05
Здоровье

Кабмин поручил проконтролировать Всероссийскую диспансеризацию

Правительство России поручило Минздраву, Росздравнадзору и ФОМСу обеспечить контроль за проведением Всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах, а также оценить ее эффективность.
Парламентская газета вчера в 04:02
Политика

Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек

В ходе протестов в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).
РИА Новости вчера в 22:18
Армия и оружие

В Крыму построят корабли, способные перевозить по 900 морпехов

Каждый корабль получит водоизмещение 25 тыс. тонн и сможет перевозить по 900 морпехов.
News.ru 00:20
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 15 ноября в 06:25
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor вчера в 07:14
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 15 ноября в 08:51
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Хоккей

Овечкин: «Вашингтон» вообще не играл в свой хоккей

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение со счётом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс».
Чемпионат вчера в 00:19
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс вчера в 12:39
Экономика

Сергей Арбузов: Министр экономики — это что-то

На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, главы Национального банка Украины (2010-2012 гг.) Сергея Арбузова: Министр экономики — это что-то особенное.
Голос Правды 15 ноября в 05:49
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru 15 ноября в 14:10
Политика

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
РБК вчера в 19:32
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 15 ноября в 12:15
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском вчера в 14:44
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