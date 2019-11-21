Политика

The Moscow PostThe Moscow PostВ МИД РФ прокомментировали «шпионский скандал» в Сербии

Сегодня состоялся брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. На нем, например, Мария Захарова прокомментировала "шпионский скандал" в Сербии. Она напомнила, что скоро должны состояться контакты (прим. стран) на высшем уровне.
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Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией

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МИД назвал провокацией публикации о вербовщике из ГРУ в Сербии

РБК09:58

В МИДе назвали провокацией видео якобы передачи денег сербскому чиновнику

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В МИД прокомментировали скандал с «российским шпионом» в Сербии

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В МИД РФ назвали провокацией видео с сербским чиновником и российским военным

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Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокацией

Московский Комсомолец08:47

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

ТАСС09:03
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СК и ФСБ проводят обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой

Газета.Ru 07:16
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В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе

Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 05:25
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В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

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Определена неуязвимая перед раком группа крови

Врачи определили группу крови, которая неуязвима перед раком. Также медики раскрыли, обладатели какой из них более подвержены онкологии.
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Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

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Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
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Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

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Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

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Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru 18:39
Экономика

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
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Экономика

«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»

Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома».
ГЛАС.RU 01:36
Политика

В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США

Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.
RT на русском 17:47
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Политика

Ветеран «АТО»: Путин нам всем надавал по лицу вывернутыми трусами

Возвращение Россией Киеву украинских кораблей, с которых якобы было снято оборудование и даже унитазы — это провокация Москвы перед встречей в «нормандском формате».
ИА Новороссия 10:30
Теннис

Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису, где встретится с командой Сербии.
Российская газета 16:48
Политика

Рошаль попросил Путина защитить врачей

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Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
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В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата

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Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы

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Авто

Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

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Автоновости дня 01:40
Армия и оружие

Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»

Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
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Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы

Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:30
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Общество

Россияне выстроились в очереди за справками для водительских прав

По всей стране в крупных городах у стен медицинских учреждений выстраиваются очереди из автомобилистов.
Piter.tv вчера в 11:33
Политика

Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Известия 12:11
Происшествия

Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме

РИА Новости 13:05
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Принят закон о признании российских граждан иноагентами

Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
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Hyundai запатентовала в России новый кроссовер Hyundai Venue

Корейский автопроизводитель Hyundai запатентовал в России дизайн нового кроссовера Hyundai Palisade.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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