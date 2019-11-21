Сегодня состоялся брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. На нем, например, Мария Захарова прокомментировала "шпионский скандал" в Сербии. Она напомнила, что скоро должны состояться контакты (прим. стран) на высшем уровне.

В МИД РФ прокомментировали «шпионский скандал» в Сербии

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