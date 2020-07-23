Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение об усилении мер контроля за соблюдением перемирия в Донбассе было принято на минувшем заседании Контактной группы. В МИД ДНР перечислили те нововведения, которые предусматривает документ «Меры по усилению режима прекращения огня».

В МИД РФ прокомментировали усиление контроля перемирия в Донбассе

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