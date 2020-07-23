Политика
REGNUMВ МИД РФ прокомментировали усиление контроля перемирия в Донбассе
Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение об усилении мер контроля за соблюдением перемирия в Донбассе было принято на минувшем заседании Контактной группы. В МИД ДНР перечислили те нововведения, которые предусматривает документ «Меры по усилению режима прекращения огня».
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Россия заметила подвижки в выполнении парижских соглашений нормандской «четверки»
Газета.Ru23 июля в 10:51
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Политика
Путин раскритиковал постановление Верховной рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Происшествия
В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП
В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб.
РБК 11:10
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» и завоевал путевку в ЛЧ
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" в матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 13:14
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК вчера в 02:01
Культура
61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
Российская газета 10:49
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов
Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и усилении ветра
МЧС сообщило, что в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия до конца 26 июля.
Газета.Ru 12:39
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост и переходит в «Ахмат», сообщается на сайте самарской команды 25 июля.
Известия вчера в 18:32
Армия и оружие
Сатановский назвал главный страх США перед Россией, о котором проговорились в Белом доме
Политолог Евгений Сатановский усмотрел в заявлениях американских чиновников главный страх США перед Россией и рассказал, как РФ может это использовать.
Экономика сегодня 05:00
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии сообщила об угрозах в свой адрес
Минск, 26 июля 2020, 20:33 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая отказалась от проведения уличных пикетов из-за угроз, неоднократно поступавших в ее адрес и адрес детей.
REGNUM 13:33
Армия и оружие
Более 30 кораблей приняли участие в параде ВМФ в Севастополе
Участие в параде ВМФ в Севастополе приняли ракетный крейсер "Москва", сторожевые корабли "Пытливый" и "Ладный", большой десантный корабль "Ямал", корабль специального назначения "Иван Хурс", корабли "Вышний Волочек", "Иван Антонов" и корабль Пограничной службы ФСБ и спасательное судно "Коммуна".
Политическая Экспертиза 13:32
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
РИА Новости вчера в 20:07
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
Космос
В Латвии оценили возможность встречи с инопланетянами
В интервью радио Baltkom глава Латвийской ассоциации космической индустрии Паулс Ирбинс заявил, что на данный момент наука не способна четко определить, есть ли жизнь за пределами Земли или нет.
Sputnik Латвия 09:34
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Наука
Детектор для мгновенного выявления коронавируса создали в США
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество
В Ираке на военной базе прогремели два взрыва из-за жары
Несколько взрывов прогремели на военной базе Сакр к югу от Багдада, причиной этого стала экстремальная жара и неправильное хранение боеприпасов, заявила пресс-служба органов безопасности Ирака.
РИА Новости 12:54
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40