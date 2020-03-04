Армия и оружие
Российская газетаВ МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Авиаудар США по сторонникам движения "Талибан" (запрещено в РФ) не будет способствовать стабилизации ситуации в Афганистане и идет вразрез с подписанным 29 февраля в Дохе мирным соглашением.
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Энергетика
«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Политика
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса
Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Армия и оружие
Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции
Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
Политика
Шнуров начал политическую карьеру новой матерной песней о выборах
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров после вступления в Партию роста опубликовал в Instagram новую песню.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Общество
Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Общество
Герман Греф назвал главные профессии будущего
Герман Греф назвал главные профессии будущего. По мнению спикера, востребованы будут направления с применением технологий.
Гаджеты
На новых рендерах появилась PlayStation 5
Армия и оружие
Новую систему дистанционного минирования покажут на параде Победы в Москве
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Происшествия
Полтавец назвал лидера «Сети» заказчиком убийства Дорофеева и Левченко
Беглецы поддерживали контакт с Пчелинцевым, который, узнав о намерении Дорофеева и Левченко, приказал Полтавцу и Иванкину их убить.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Происшествия
Росгвардия выгнала заплативших за обед в McDonald’s бездомных
В Тюмени сотрудники Росгвардии по вызову сотрудников McDonald's выгнали из заведения бездомных, которые пришли пообедать и заплатили за еду.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Общество
В правительстве объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Общество
Елизавета II вручила награды в перчатках из-за коронавируса
В канцелярии королевы Елизаветы II не стали называть причину, по которой ее Величество использовало перчатки.
Футбол
Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»
Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Политика
Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании
Президент потребовал незамедлительно предоставить абхазской Генпрокуратуре медицинские заключения по Бжании, а от Генпрокуратуры России — возбудить уголовное дело и расследовать, было ли в самом деле отравление оппозиционного кандидата на пост главы республики.