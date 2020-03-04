Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Авиаудар США по сторонникам движения "Талибан" (запрещено в РФ) не будет способствовать стабилизации ситуации в Афганистане и идет вразрез с подписанным 29 февраля в Дохе мирным соглашением.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

США ударили по «Талибану» после заключения мирного договора

Lenta.ru04:18

МИД расценил авиаудары США в Афганистане как нарушение соглашения

РЕН ТВ04:54

В МИД РФ заявили, что своим авиаударом по талибам* США нарушили соглашение

Газета.Ru05:53

В Афганистане уничтожили 17 боевиков

Красная весна07:42

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета04:59

Кабулов: авиаудар ВС США по талибам в Афганистане грубо нарушает мирное соглашение

ТАСС04:17

В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане

РИА Новости03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Энергетика

«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти

Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 02 марта в 06:15
Общество

BMW презентовала новый логотип марки

Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Российская газета 06:00
Экономика

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
RT на русском 05:52
Политика

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 04:29
Общество

В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
REGNUM 08:18
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Армия и оружие

Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
RT на русском 08:36
Политика

Шнуров начал политическую карьеру новой матерной песней о выборах

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров после вступления в Партию роста опубликовал в Instagram новую песню.
Ридус 07:03
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Общество

Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
ВашГород.ру 01:46
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:09
Общество

Герман Греф назвал главные профессии будущего

Герман Греф назвал главные профессии будущего. По мнению спикера, востребованы будут направления с применением технологий.
Piter.tv 05:45
Гаджеты

На новых рендерах появилась PlayStation 5

ToDay News Ufa 07:26
Кино

Киану Ривз может вернуться к роли Константина в киновселенной DC

HotGeo 00:22
Армия и оружие

Новую систему дистанционного минирования покажут на параде Победы в Москве

Вечерняя Москва вчера в 14:14
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 02 марта в 22:55
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском вчера в 09:35
Происшествия

Полтавец назвал лидера «Сети» заказчиком убийства Дорофеева и Левченко

Беглецы поддерживали контакт с Пчелинцевым, который, узнав о намерении Дорофеева и Левченко, приказал Полтавцу и Иванкину их убить.
ФАН 08:49
Происшествия

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Интерфакс 08:36
Происшествия

Росгвардия выгнала заплативших за обед в McDonald’s бездомных

В Тюмени сотрудники Росгвардии по вызову сотрудников McDonald's выгнали из заведения бездомных, которые пришли пообедать и заплатили за еду.
Lenta.ru 08:25
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Общество

В правительстве объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.
Lenta.ru 04:40
Происшествия

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Общество

Елизавета II вручила награды в перчатках из-за коронавируса

В канцелярии королевы Елизаветы II не стали называть причину, по которой ее Величество использовало перчатки.
Телеканал 360° 05:19
Общество

Депутат отчитался о посещении роддома, который закрыли два года назад

Daily 01:47
Футбол

Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»

Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Газета.Ru 08:37
Музыка

Little Big поедет на «Евровидение» от России

УтроNews вчера в 03:59
Политика

Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании

Президент потребовал незамедлительно предоставить абхазской Генпрокуратуре медицинские заключения по Бжании, а от Генпрокуратуры России — возбудить уголовное дело и расследовать, было ли в самом деле отравление оппозиционного кандидата на пост главы республики.
REGNUM 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное