Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Авиаудар США по сторонникам движения "Талибан" (запрещено в РФ) не будет способствовать стабилизации ситуации в Афганистане и идет вразрез с подписанным 29 февраля в Дохе мирным соглашением.
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США нанесли авиаудар по талибам после заключения мирного соглашения

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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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