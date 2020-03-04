Авиаудар США по сторонникам движения "Талибан" (запрещено в РФ) не будет способствовать стабилизации ситуации в Афганистане и идет вразрез с подписанным 29 февраля в Дохе мирным соглашением.

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

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