Армия и оружие
Российская газетаВ МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Авиаудар США по сторонникам движения "Талибан" (запрещено в РФ) не будет способствовать стабилизации ситуации в Афганистане и идет вразрез с подписанным 29 февраля в Дохе мирным соглашением.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Армия и оружие
ВС Турции в Сирии понесли новые потери
Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
Общество
Названы самые умные города России
Уровень IQ городов впервые подсчитан в России. Минстрой представил рейтинг цифровизации городского хозяйства.
Космос
Ученые НАСА нашли странную дыру на Марсе
Ученые НАСА проанализировали снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance, и обнаружили отверстие в поверхности Марса.
Армия и оружие
Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте
На Черноморском флоте появился первый женский экспериментальный экипаж патрульного катера типа "Раптор", сообщили в Минобороны.
Культура
Юлия Самойлова обвинила Первый канал в провале на Евровидении
Российская певица Юлия Самойлова пожаловалась на Первый канал, который не предоставил ей времени хорошо подготовиться к Евровидению-2018.
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Кино
Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»
Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля Премьер-министр Украины Алексей Гончарук всё же уходит в отставку.
Экономика
Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Игры
Halo: Combat Evolved Anniversary вышла на PC
Halo: Combat Evolved Anniversary вышла для PC. Игра доступна для покупки в Steam, Microsoft Store и Xbox Game Pass.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Армия и оружие
Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение
Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Наука
По запаху тела ребенка мать может определить стадию его развития
Кино
Актер из РФ получил главную роль в сериале «Властелин колец»
Кандидатуру британского актера с русскими корнями Максима Болдри утвердили на одну из главных ролей в сериале «Властелин колец» от Amazon.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше после обновления
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Политика
Евросоюз продлил санкции в отношении Януковича и его окружения
Послы ЕС продлили санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и людей из его окружения, сообщил журналист Рикард Йозвяк 4 марта на своей странице в социальной сети Twitter.
Происшествия
Дети в подмосковном детском саду отравились крысиным ядом
Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка
В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.