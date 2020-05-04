Замглавы МИД России Александр Панкин в интервью журналистам рассказал, что спрос на нефть будет восстанавливаться постепенно, в зависимости от роста экономической активности после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, передает РИА Новости.

В МИД РФ рассказали о перспективах восстановления спроса на нефть

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