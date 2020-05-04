Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ МИД РФ рассказали о перспективах восстановления спроса на нефть

Замглавы МИД России Александр Панкин в интервью журналистам рассказал, что спрос на нефть будет восстанавливаться постепенно, в зависимости от роста экономической активности после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, передает РИА Новости.
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В МИД РФ рассказали о перспективах восстановления спроса на нефть

Аргументы и Факты04:51

В МИД РФ дали оценку перспективам восстановления нефтяного спроса

REGNUM04:21

В российском МИД назвали условие для роста спроса на нефть

News.ru03:39

В МИД оценили перспективы восстановления спроса на нефть

РИА Новости03:21
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:01, Ашберн

Комментарии

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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России

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Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
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Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
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Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»

Макогон уверен, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер.
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В Хакасии умер болевший коронавирусом молодой врач

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На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
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В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

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Власти Москвы пообещали возвести коронавирусный стационар на ВДНХ за две недели

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Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом

У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.
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Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге тушат пожар на территории металло-прокатного цеха ОАО «Завод турбинных лопаток» (филиал ОАО «Силовые машины»).
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Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
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Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»

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В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe

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В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
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Александр Лукашенко не стал отменять Парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко долго размышлял над тем, как поступить с парадом Победы в Минске 9 мая, и в конце концов принял решение провести давно запланированное мероприятие.
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Оперштаб сообщил число летальных случаев с COVID-19

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Слово и Дело 04:08
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