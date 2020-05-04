Энергетика
Аргументы и ФактыВ МИД РФ рассказали о перспективах восстановления спроса на нефть
Замглавы МИД России Александр Панкин в интервью журналистам рассказал, что спрос на нефть будет восстанавливаться постепенно, в зависимости от роста экономической активности после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:01, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Коронавирус добрался до самого северного района Омской области
Ранее было известно, что инфекция зарегистрирована в семи районах: Омском (3), Черлакском (2), Азовском (1), Большереченском (1), Горьковском (1), Кормиловском (1) и Москаленском (2). Согласно обновленной информации один случай также появился в Тевризском районе — одном из самых удаленных и труднодоступных.
Город55.ру 01 мая в 22:59
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Экономика
В РФ утверждены правила возмещения банкам льгот для застройщиков
Москва, 4 мая 2020, 11:58 — REGNUM Правила возмещения банкам недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации проектов жилищного строительства, утверждены в России.
REGNUM 04:58
Транспорт
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Здоровье
31 новый случай коронавируса обнаружен в Кировской области
31 новый случай заражения коронавирусом обнаружен в Кировской области по состоянию на утро 4 мая.
ГТРК Вятка 03:07
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей
Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
Дни24 05:05
Хоккей
«Авангард» обменял Широкова в «Спартак» на Хохлачёва
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 04:59
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Происшествия
Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции
В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
Политика
Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»
Макогон уверен, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер.
46ТВ 03:21
Происшествия
В Хакасии умер болевший коронавирусом молодой врач
В Хакасии умер молодой врач-травматолог, лечившийся от коронавирусной инфекции COVID-19.
Пульс Хакасии 05:30
Общество
На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Общество
Власти Москвы пообещали возвести коронавирусный стационар на ВДНХ за две недели
ТАСС 04:33
Общество
Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом
У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.
Дождь 05:47
Происшествия
В Петербурге тушат пожар на территории завода турбинных лопаток
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге тушат пожар на территории металло-прокатного цеха ОАО «Завод турбинных лопаток» (филиал ОАО «Силовые машины»).
REGNUM 05:37
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Кино
Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»
Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
Космос
Ученые выяснили условие появления внеземных цивилизаций
Вечерняя Москва вчера в 10:36
Энергетика
В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe
Варшава, 4 мая 2020, 10:59 — REGNUM Строительство газопровода Baltic Pipe, который пройдет с шельфа Норвегии через Данию на побережье Польши, начали польские власти.
REGNUM 03:59
Общество
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
В Ростовской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 85 человек и достигло 1263, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 03:55
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Политика
Александр Лукашенко не стал отменять Парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко долго размышлял над тем, как поступить с парадом Победы в Минске 9 мая, и в конце концов принял решение провести давно запланированное мероприятие.
Российская газета вчера в 08:02
Здоровье
Оперштаб сообщил число летальных случаев с COVID-19
Оперштаб опубликовал очередную сводку по статистике COVID-19 в России.
Слово и Дело 04:08