Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости". Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
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с чего всё началось

В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Украина готовит провокацию в Крыму 3 мая, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:34

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МИД РФ предупредил о готовящейся провокации на границе с Крымом

Пятый канал14:30

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

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Безпалько назвал украинский «Марш на Крым» акцией с предсказуемым концом

Экономика сегодня12:42

В Госдуме предрекли провал маршу на Крым

Известия12:22

Захарова назвала готовящийся 3 мая «марш на Крым» провокацией

ТАСС12:37
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Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
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Здоровье

Проверять на коронавирус всех желающих начнут в Приморье

Как заявила в ходе пресс-конференции первый зам министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко, краевым правительством определены медицинские организации, где проверить себя на коронавирус сможет любой желающий.
Deita.ru вчера в 22:58
Технологии

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 20:34
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
ТАСС 19:55
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 17 марта в 12:22
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова вернули в читинское СИЗО

Вести.Ru 02:22
Общество

Playboy перестанет выпускать печатную версию журнала

Компания Playboy Enterprises прекратит выпускать печатную версию ежеквартального журнала Playboy.
Псковская Лента Новостей 12:01
Футбол

Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
РИА Новости 10:35
Политика

Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".
Газета.Ru 11:45
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса.
Piter.tv 07:47
Общество

Особое мнение: Виктор Шендерович

В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.
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Волейбол

Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Как стало известно «БИЗНЕС Online», первым заразившимся коронавирусом жителем Казани стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет.
Спорт БИЗНЕС Online 13:55
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Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
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Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru 21:43
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WSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен

Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.
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Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Вести.Ru 14:40
Здоровье

На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
РИА Новости 14:34
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Происшествия

Южносахалинец сжег автомобиль своего неприятеля

Испытывая чувство сильной личной неприязни к заявителю, южносахалинец решил сжечь его автомобиль.
АСТВ 21:42
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Политика

В Бундестаге посчитали коронавирус поводом снять санкции с России

Член международного комитета Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт выступил за отказ Германии от антироссийских санкций на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
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Футбол

Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»

Форвард Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и может вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.
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Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться

Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.
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Политика

Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
КМВ Новости 07:28
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Культура

Московская филармония перейдет на трансляцию концертов онлайн

Прямые трансляции из Концертного зала имени П. И. Чайковского начнет 20 марта Московская филармония, сообщает 18 марта пресс-служба Министерства культуры РФ.
Красная весна вчера в 11:31
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