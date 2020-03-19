Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости". Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
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с чего всё началось

В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Украина готовит провокацию в Крыму 3 мая, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:34

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МИД РФ предупредил о готовящейся провокации на границе с Крымом

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В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС

Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
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В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
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Во Франции не выпустили россиян с борта лайнера Costa Pacifica

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Газета.Ru вчера в 23:21
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Компания Geely назвала российские цены на новый компактный кроссовер Geely Coolray.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
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Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова

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Фигуристка Радионова намекнула на роман с футболистом ЦСКА

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Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
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Политолог объяснил, зачем США вводят новые санкции против России

«Введение санкций абсолютно логично в политике Соединённых Штатов, направленной на интенсификацию давления на своих основных геополитических конкурентов — Россию и Китай», — заявил политолог.
Красная весна 21:00
Общество

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Metaratings 16:38
Общество

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии

Коэффициент индексации пенсий составит 1,061. Отмечается, что увеличение социальных пенсий затронет почти четыре миллиона россиян.
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Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 03:07
Шоу-бизнес

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Bimru.ru 08:04
Энергетика

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РБК вчера в 14:19
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:12
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

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Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
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Новый документ на автомобили появится в РФ

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Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
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Астрономы определили химический состав близлежащего звездного потока

Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.
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Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.
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В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
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Поляки захотели присоединить Калининградскую область

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В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
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