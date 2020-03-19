Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости". Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Читать в источнике
Комментировать860

Подробнее о событии

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

РИА Новости14:01

Захарова назвала провокацией планы организовать марш с Украины в Крым

RT на русском10:50

Меджлису* стоит послушать Захарову – глава автономии крымских татар

РИА Новости Крым13:01

МИД сообщил о планах Киева по «прорыву в Крым»

РБК11:38

В Госдуме предрекли провал маршу на Крым

Известия12:22

Захарова назвала провокацией готовящийся «марш на Крым»

Коммерсантъ11:08

Захарова назвала готовящийся 3 мая «марш на Крым» провокацией

ТАСС12:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:35
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Evo-rus.com 12:36
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Экономика

Fitch вдвое снизило прогноз роста российской экономики в 2020 году

Если в декабре прошлого года эксперты прогнозировали рост российского ВВП на 2%, то теперь прогноз снижен до 1%.
Ведомости 13:13
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета вчера в 11:45
Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Известия 10:24
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Новые Ведомости 07:31
Здоровье

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
РИА Новости 12:54
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
Экономика

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:38
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Культура

«КиноПоиск HD» создаст сериал о победе Ельцина на выборах 1996 года

News.ru 08:38
Здоровье

Владимир Никифоров: ни одного тяжелого больного у нас нет, необъяснимая паника, контрпродуктивная

На главные вопросы о коронавирусе ответил ведущий российский инфекционист, профессор Владимир Никифоров.
BFM.ru вчера в 13:48
Экономика

Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости

Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.
Lenta.ru 04:37
Авто

ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы

Среди заброшенных «экспонатов» есть аж две версии внедорожника ГАЗ-3106 «Атаман-2» (1999 и 2004 годов), прогулочные джипы «Комбат» (варианты 2001 и 2004 годов), полноразмерный внедорожник «Тигр-2» 2006 года выпуска, легкий фургон CityVan того же года и опытная версия «новой Волги» ГАЗ-3115, выпущенная в 2003 году.
Автоновости дня 12:06
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM 06:12
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
Происшествия

Два новых случая коронавируса выявили в Краснодарском крае

Напомним, что ранее стало известно о зарегистрированном случае заражения коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае.
Бизнес-газета 11:00
Музыка

Российские синхронистки поддержали группу Little Big

РИА Новости 03:16
Общество

Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Газета.Ru вчера в 12:00
Культура

Герои из мультфильма «Три богатыря» будут агитировать за поправки к Конституции

Весьма 11:09
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Футбол

Караваев рассказал, чем он занимается во время карантина

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как он проводит время в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпионат 11:37
Здоровье

Коронавирус в Бергамо: муки пациентов (Corriere Della Sera, Италия) (Corriere Della Sera)

Хирург больницы Тревильо рассказывает о том, что происходит в палатах: «Мы передаем сообщения от пациентов их друзьям и родным».
ИноСМИ 10:44
Космос

С дикой скоростью. Движение загадочного объекта к Земле сняли на видео

Энтом, который является опытным оператором, заявил, что объект "двигался с дикой скоростью и было очень трудно сосредоточиться".
Радио Sputnik вчера в 09:17
Здоровье

Названа общая черта жертв коронавируса

В Италии на 18 марта жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.
News.ru 09:04
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное