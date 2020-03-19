Политика
Газета.RuВ МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости". Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
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Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Экономика
Российские ритейлеры временно отменили штрафы за недопоставку товаров
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят все крупнейшие розничные сети в стране, объявила о временной отмене штрафных санкций за недопоставку товаров, сообщили в АКОРТ.
Общество
Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Общество
На Украине зафиксирован третий случай смерти от коронавируса
По последним данным, на Украине зафиксирован 21 случай заражения.
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Здоровье
В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Происшествия
В Петрозаводске за взятку задержали вице-спикера Петросовета
Энергетика
Рост цены на нефть марки Brent превысил 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Музыка
Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big
Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Армия и оружие
Двое турецких военных погибли в столкновении с террористами в Сирии
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что двое турецких военных погибли при столкновении с террористами у трассы М4 в Сирии.
Общество
Почти по всей России ввели режим повышенной готовности
Власти 84 регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти
По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
Происшествия
В Москве полиция задержала более 10 противников строительства Юго-восточной хорды
Сотрудники полиции задержали в четверг более 10 противников строительства Юго-восточной хорды в Москве, среди них муниципальный депутат и участник акции, состоявшейся 27 июля 2019 года.
Здоровье
Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Москва, 19 марта 2020, 22:14 — REGNUM Известный российский врач, главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции сойдет на нет к середине апреля, если все предпринятые сдерживающие меры дадут эффект.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Лукашенко назвал коронавирус очередным психозом
Как сообщает агентство БЕЛТА, белорусский лидер отметил, что уже переживал подобные психозы и известно, к чему это приводит.
Футбол
«Сьон» расторг контракт с несколькими игроками из-за коронавируса
Президент "Сьона" Кристиан Константин расторг контракты с футболистами, которые отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Общество
Назван возможный очаг коронавируса в Европе
Европейские туристы потенциально могли «подхватить» коронавирус на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии, сообщает немецкая газета Der Spiegel.
Хоккей
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
Коронавирус обошел обвал рубля в списке опасений россиян
Россияне плохо осведомлены о профилактических способах защиты от заражения коронавирусом COVID-19, причем люди старшего поколения, для которых он представляет наибольшую опасность, меньше других категорий населения соблюдают меры предосторожности, показал опрос Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Здоровье
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус
Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.