В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости". Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

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