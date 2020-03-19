Политика
Газета.RuВ МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости". Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
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Собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России.
— Мария Захарова, российский дипломатТВ Центр 11:26
с чего всё началось
Украина готовит провокацию в Крыму 3 мая, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.РИА Новости10:34
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Аршавин захотел платить меньше алиментов
38-летний Аршавин рассчитывает уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
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Биржевой курс доллара превысил 80 рублей
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Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Политика
В Бундестаге посчитали коронавирус поводом снять санкции с России
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Здоровье
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Здоровье
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Шнуров резко ответил на упрек Жириновского после слов о Крыме
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Зараженный коронавирусом рассказал, как протекает болезнь
Житель Великобритании, зараженный коронавирусом, рассказал в интервью Daily Mirror как протекает болезнь.