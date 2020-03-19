Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости". Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Читать в источнике
Комментировать560
Мария Захарова
Собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России.
— Мария Захарова, российский дипломатТВ Центр 11:26
с чего всё началось

В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму

Украина готовит провокацию в Крыму 3 мая, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:34

Подробнее о событии

МИД сообщил о планах Киева по «прорыву в Крым»

РБК11:38

Захарова назвала провокацией готовящийся «марш на Крым»

Коммерсантъ11:08

МИД РФ: Украина готовит 3 мая провокацию в Крыму, Москва призывает Киев отказаться от нее

Эхо Москвы10:44

Захарова предупредила о готовящемся Киевом прорыве на территорию Крыма

Московский Комсомолец10:52

Захарова назвала провокацией планы организовать марш с Украины в Крым

RT на русском10:50

Захарова: Украина готовит провокацию в Крыму

РИА Новости Крым10:59

В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму

РИА Новости10:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
РБК 04:30
Здоровье

ВЦИОМ: россияне не боятся коронавируса

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил данные мониторингового опроса россиян о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, её опасности и способах борьбы с ней.
Живая Кубань 05:22
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 04:27
Общество

Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса

Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса независимо от цели пребывания на территории страны.
Lenta.ru 10:45
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАСС 11:24
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Происшествия

Бывший главный следователь Москвы получил 12 лет колонии за коррупцию

BFM.ru вчера в 06:19
Здоровье

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru 09:04
Здоровье

В Оренбуржье выявлен первый случай коронавируса

Бузулук, Оренбургская область, 19 марта 2020, 16:28 — REGNUM В Оренбургской области выявлен первый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
REGNUM 09:28
Политика

Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Российская газета 11:49
Здоровье

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавирусной инфекции

Кавказ Пост 00:17
Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Известия 10:24
Общество

Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы

Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Lenta.ru 12:24
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Транспорт

РЖД отменяет последний поезд в Европу

РЖД отменяет пассажирские поезда в сообщении с Эстонией из-за распространения коронавируса, и с этим полностью прекращается курсирование прямых рейсов между Россией и странами Европы.
RT на русском 11:11
Общество

Пациента с подозрением на коронавирус выявили на Ставрополье

В Ставропольском крае зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус.
Своё ТВ 11:06
Происшествия

Полковников из ФСБ арестовали окончательно

Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество

Аршавин захотел платить меньше алиментов

38-летний Аршавин рассчитывает уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Lenta.ru вчера в 07:11
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Политика

В Бундестаге посчитали коронавирус поводом снять санкции с России

Член международного комитета Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт выступил за отказ Германии от антироссийских санкций на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Ридус вчера в 01:42
Здоровье

Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Московский Комсомолец 06:12
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
Автоспорт

Этапы в Нидерландах, Испании и Монако отложены

Формула 1 и FIA продолжат вплотную сотрудничать с промоутерами и местными властями для отслеживания ситуации и выборе альтернативных дат проведения каждого из этих Гран При позднее в этом году, если ситуация улучшится.
F1news.ru 11:16
Финансы

Банк Англии снизил ставку до 0,1%

Банк Англии 19 марта вновь экстренно понизил базовую процентную ставку - до 0,1% с 0,25% годовых, а также увеличил лимит средств на покупку активов до 645 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 11:39
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Милош Бикович считает секс без любви «грехом»

Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Актуальные Новости вчера в 13:11
Политика

Шнуров резко ответил на упрек Жириновского после слов о Крыме

Сергей Шнуров посвятил стихотворение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому после того, как тот раскритиковал позицию музыканта по Крыму.
РИА Новости 11:36
Здоровье

Зараженный коронавирусом рассказал, как протекает болезнь

Житель Великобритании, зараженный коронавирусом, рассказал в интервью Daily Mirror как протекает болезнь.
Live24 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное