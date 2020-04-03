Политика
REGNUMВ МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Гаджеты
Windows 10 будет занимать меньше места на диске и станет меньше нагружать процессор
Компания Microsoft выпустит крупное обновление Windows 10 под обозначением 20H1 (или внутренним индексом v2004) или до конца текущего месяца или в середине следующего.
Космос
SpaceX представило руководство пользователя для ракеты Starship
SpaceX выпустило руководство пользователя для Starship — многоразовой космической ракеты, которую компания разрабатывает, чтобы помочь колонизировать Марс.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
Футбол
Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке
Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Энергетика
Цены на нефть «скорректировались» после резкого скачка накануне
Видно, как накануне произошёл резкий скачок цен на нефть (около 40%), а затем началась, как говорят экономисты, коррекция.
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля
Режим самоизоляции в регионе продлевается до 19 апреля. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Политика
Василий Голубев прокомментировал обращение Путина
Губернатор региона Василий Голубев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.
Армия и оружие
Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок
За последние полгода Россия больше чем в 30 раз сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале по сравнению с США.
Общество
Пенсии в России проиндексировали на 6,1%
Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Космос
Раскрыто происхождение огромных резервуаров воды на Марсе
Исследование ученых Университета Аризоны показало, что огромные резервуары воды на Марсе появились из двух разных источников.
Политика
Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали
В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Происшествия
Астраханские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
Коронавирус выявлен еще у одного мужчины, госпитализированного в Астраханской области с диагнозом "внебольничная пневмония", таким образом в регионе два подтвержденных случая COVID-19 и шесть условно подтвержденных, сообщает правительство региона.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Энергетика
FT: нефтяники в США начали кампанию в поддержку санкций против Саудовской Аравии и России
Американские производители нефти запустили лоббистскую кампанию в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Здоровье
В Минздраве поддержали решение регионов запретить продажу алкоголя
В Минздраве России поддержали решение некоторых российских регионов о запрете продажи алкоголя.
Общество
Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса
Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем, кто хорошо себя чувствует в период пандемии коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Игры
Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls
Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
Политика
Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ
Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Политика
В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
Общество
Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Общество
Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом
Президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно
Национальным ассоциациям настоятельно рекомендовано дождаться завершения пандемии коронавируса для возможности возобновления сезона.