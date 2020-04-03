Политика

REGNUMREGNUMВ МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Политика

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