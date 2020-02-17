Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса. Об этом 17 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess

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