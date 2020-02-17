Общество
REGNUMВ МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess
Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса. Об этом 17 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
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Заражение коронавирусом выявили у 44 американцев с лайнера Diamond Princess
Московский Комсомолецвчера в 15:15
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Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Космос
Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан
Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Происшествия
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск
В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.
Кино
Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Спорт
Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store
С 20 по 27 февраля в Epic Games Store можно будет бесплатно получить Assassin’s Creed Syndicate.
Общество
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Энергетика
Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию
Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании Донбасса
Идею украинского лидера Владимира Зеленского о совместном патрулировании территории Донбасса необходимо обсудить, прежде всего, с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Путешествия
Названы самые опасные для российских туристов страны
Страной с наибольшим числом смертей российских туристов оказалась Россия.
Биатлон
Норвежская биатлонистка Экхофф ответила на критику Резцовой
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отреагировала на критику трёхкратной олимпийской чемпионки (дважды в биатлоне, один раз — в лыжных гонках) россиянки Анфисы Резцовой, которая заявила, что не верит в успехи Экхофф без медицинской помощи.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Происшествия
В Архангельской области воспитатель таскала детей за волосы
Бывший воспитатель детского сада в Новодвинске Архангельской области обвиняется в том, что таскала детей за волосы, оставляла одних в игровой комнате в качестве наказания и даже заливала шприцем воду в ухо одному из воспитанников, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Общество
ФНС объяснила, какую информацию получает о клиентах банков
Федеральная налоговая служба России разъяснила, в каких случаях банки передают ведомству информацию об открытии счетов физическими лицами.
Политика
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Биатлон