Общество

REGNUMREGNUMВ МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess

Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса. Об этом 17 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
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