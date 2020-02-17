Общество

Газета.RuГазета.RuВ МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess

В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает "Интерфакс".
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