Происшествия
РамблерВ МИД РФ вызвали дипломата КНДР
МИД России вызвал временного поверенного в делах КНДР в РФ в связи с задержанием северокорейских шхун в российских водах. На российских пограничников напали в Японском море Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей министерства, временный поверенный будет вызван во вторник 17 сентября.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, северокорейскому дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с инцидентом, а также было заявлено, что российская сторона "предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия" и требует от КНДР "принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов".Российская газетавчера в 13:58
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